Ptačí chřipka? Není se čeho obávat, zní z Agrofertu

Veterináři prokázali výskyt agresivního kmene ptačí chřipky v malochovech drůbeže ve dvou jihomoravských regionech. Šéfka Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá se ale poklesu zájmu o drůbeží maso neobává.

„Doufáme, že do velkochovů se nákaza nedostane,“ uvedla. Ve velkochovech je nižší riziko nákazy, protože jsou uzavřené a drůbež nepřichází do styku s volně žijícími ptáky. Kdyby se spotřebitelé chovali racionálně, mohl by se podle Dlouhé dokonce zvýšit zájem o drůbež z velkochovů na úkor masa a vajec od drobných chovatelů.

„Veškeré naše chovy jsou uzavřené, český spotřebitel nemá důvod mít obavy,“ uvedl mluvčí holdingu Agrofert Karel Hanzelka. Při výskytu ptačí chřipky kryje náklady na likvidaci i náhradu škody stát. „Česká republika byla jednou z posledních středoevropských zemí, kde virus nebyl diagnostikován,“ poznamenal ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Bezprostředně po potvrzení nákazy padlo rozhodnutí vybít dvacet kusů drůbeže v malochovu v Ivančicích na Brněnsku a sto kusů v zahrádkářské kolonii v Moravském Krumlově. „Ohnisko bude vyhlášeno i v sousedních malochovech, drůbež bude utracena,“ uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

Přenos na člověka u tohoto typu chřipky dosud nebyl zaznamenán, přesto jsou lidé, kteří přišli s nakaženými zvířaty do kontaktu, sledováni. V desetikilometrovém ochranném pásmu od ohnisek ptačí chřipky se nacházejí zemědělské chovy drůbeže čítající zhruba 150 tisíc kusů, v tříkilometrovém ochranném pásmu pak leží ještě reprodukční chov kachen.

Kolik ptactva v pásmu mají drobní chovatelé, není známo. V ochranných pásmech se drůbež průběžně kontroluje a je zakázáno ji z nich odvážet. S drůbeží z této oblasti také nelze dočasně obchodovat. Kromě tohoto pásma by v rámci Evropské unie neměl být obchod s drůbeží omezen.