Reuters: Vláda žádá ČEZ, aby se rozdělil. Stát by kontroloval jadernou a uhelnou energetiku | E15.cz

Zástupci české vlády podle informací agentury Reuters požádali vedení ČEZ, aby rozpracovalo variantu rozdělení skupiny, kdy by se oddělila distribuce a obnovitelné zdroje a stát by poté měl převzít kontrolu nad jadernou a uhelnou energetikou. Mluvčí skupiny ČEZ Roman Gazdík odmítl zprávu Reuters komentovat.

Vláda hledá způsob, jak financovat výstavbu nových jaderných bloků v jaderných elektrárnách v Temelíně a Dukovanech. ČEZ je nechce stavět bez státní podpory s ohledem na vysoké náklady a nízké ceny energií.

Rozdělení ČEZ, která je největší českou firmou s veřejně obchodovanými cennými papíry a tržní kapitalizací v hodnotě 10,8 miliardy dolarů (asi 235,5 miliardy korun), by vládě umožnilo pokračovat v jaderné výstavbě v rámci té části ČEZ, jež bude po rozdělení plně pod kontrolou státu.

Reuters se odvolává na nejmenované zdroje, které byly pravděpodobně přítomné na pondělní schůzce, kde se tato záležitost probírala, a jíž se účastnilo několik členů vlády včetně premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD). Podle nich vládní činitelé vyzvali ČEZ, aby připravil podrobnosti rozdělení do konce roku.

Tomu také odpovídá prezentace, kterou měla agentura Reuters možnost vidět, a podle níž by celková transformace ČEZ a prodání oddělené části investorům mohla do státní kasy přinést 100 miliard korun. V prezentaci byly nicméně uvedeny i scénáře, podle kterých by si vláda v oddělené části ponechala jistý podíl.

Vláda zatím ČEZ formálně o vypracování tohoto plánu nepožádala. Vládní výbor pro jadernou energetiku má o této záležitosti jednat 27. září. Mluvčí premiéra k celé záležitosti uvedl jen to, že vláda přijímá kroky v souvislosti s celkovou strategií jaderné energetiky. Ministerstva průmyslu a financí se nevyjádřila, uvedl Reuters.

Se stavbou jednoho jaderného bloku v Dukovanech a jednoho v Temelíně s možností rozšíření na dva bloky v obou elektrárnách počítá Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR. Prioritou je dostavba Dukovan, zatím ale není jasné financování projektu.

V polovině června výbor pro jadernou energetiku rozhodl, že se bude zabývat jen třemi variantami výstavby. První je výstavba prostřednictvím dceřiných společností ČEZ, druhou je výstavba prostřednictvím státu, kdy by stát odkoupil tyto dceřiné společnosti, a třetí je výstavba prostřednictvím státu, kdy by stát odkoupil přímo část společnosti ČEZ.

Jakékoli rozhodnutí ale učiní až vláda vzešlá z voleb, které se uskuteční letos 20. a 21. října.

Stát nyní vlastní prostřednictvím ministerstva financí zhruba 70 procent ČEZ. Dalších 20 procent drží různé právnické osoby a zbylých deset procent fyzické osoby.