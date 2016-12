Revoluční česká baterie nepotřebuje chlazení. V Letňanech začala její výroba

Procházka vyvíjel baterii s novou konstrukcí využívající anorganické nanočástice od roku 2008. Věřil, že jeho patent porazí dosud vyráběné lithiové baterie. Na rozdíl od nich je robustnější, chladí se sama elektrolytem a je odolná proti přehřátí. Růst teploty jí nepoškodí.

To z ní dělá ideální součást velkých kontejnerových uložišt elektřiny, které by se v budoucnu měly zapojovat do distribučních soustav, kde budou vyrovnávat proměnlivou výrobu solárních a větrných elektráren. I při velkém výkonu nepotřebují Procházkovy baterie zvláštní chlazení ani složitou řídící elektroniku. Navíc by měly být spolehlivější.

720p 480p 360p 240p REKLAMA HE3DA spouští výrobu 3D baterií v pražských Letňanech • VIDEO Jan Stuchlík

„Na začátku míříme na domácí solární systémy. Naše baterie s výkonem pěti kilowatthodin nepotřebuje speciální řídící elektroniku. Se solární elektrárnou funguje jednoduše. Přebytky automaticky ukládá,“ říká Procházka vedle demonstračního solárního panelu i s baterií. Výrobní linka za jeho zády právě pracuje na čtvrté baterii s výkonem jedné kilowatthodiny.

Baterie vyrábí společnost HE3DA, v níž má Procházka necelý čtvrtinový podíl. Ovládá ji prostřednictvím svých dvou firem bohumínský podnikatel Radomír Prus. Do vývoje a rozjezdu první linky v Letňanech vložil několik milionů eur. „Další fáze bude stavba závodu v Horní Suché u Havířova. Tam se zaměříme na velkovýrobu nanočástic a separátoru, který odděluje obě elektrody. V nich spočívá naše know-how,“ vysvětluje Prus. U Havířova by měla vyrůst také továrna na baterie s výkonem pěti kilowatthodin.

Investice by se měla vyšplhat přes miliardu korun. Financování zajistí investiční fond Solideus. „Vidíme v tomto segmentu velkou budoucnost. Tímto směrem půjde celá energetika. Proto je atraktivní i pro investory,“ vysvětluje Radim Snoza, který ve fondu, jenž se donedávna jmenoval CEREFunds Green Energy, získal kontrolní podíl letos v prosinci.

Další závody, které by měly vychrlit ročně baterie s celkovou kapacitou jedné gigawatthodiny, mají podle Pruse vyrůst ve Španělsku, Německu či na Slovensku. Každá bude stát půl miliardy eur. Jejich stavbu zajistí lokální investoři. HE3DA do nich vstoupí jen jako podílník. Do firem vloží licenci na technologii výroby. „Ale výroby nanočástic a separátoru se nevzdáme. Ty budeme dodávat pořád z Česka,“ dodává Prus.