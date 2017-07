Ropa a plyn ztrácejí na zajímavosti, poprvé je překonaly investice do elektřiny | E15.cz

Investice do elektřiny loni poprvé překonaly investice do ropy a plynu. Pokles cen ropy způsobil prudký pokles investic do ropy a plynu a naopak se zvyšují výdaje za obnovitelné zdroje energie a energetické sítě. Celkové energetické investice pak klesly o 12 procent na 1,7 bilionu dolarů (39 bilionů korun) a pokles zaznamenaly již druhým rokem za sebou.

"Tento pokles (energetických investic) se dá připsat dvěma důvodům. Reakci ropného a plynárenského průmyslu na dlouhotrvající období nízkých cen ropy, které bylo obdobím drsných investičních škrtů, a technologickému pokroku, který snížil náklady na investice jak u obnovitelné energie, tak u ropy a plynu," řekl novinářům hlavní ekonom IEA László Varro.

Investice do ropy a plynu, které podle Varra byly sto let největším zdrojem investic, se propadly o 26 procent na 650 miliard dolarů. V letošním roce se ale očekává mírné oživení investic do ropy a plynu, hlavně díky růstu těžby z břidlic v USA a výdajům v Rusku a na Blízkém východě.

Největším příjemcem energetických investic se loni poprvé stal elektrárenský sektor, který překonal kombinované investice do ropy, plynu a uhlí. "Masivní investice do obnovitelné energie a růst výdajů za elektrické sítě udělal z elektřiny největší oblast kapitálových investic," dodal Varro.

Celkem investice do elektřiny činily 718 miliard dolarů, což bylo o deset miliard více než investice do ropy, plynu a uhlí. Podpořil je hlavně růst výdajů za rozvodné sítě, které vykompenzovaly pokles investic do produkce elektřiny. Největší oblasti výdajů byly investice do výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, které činily 297 miliard dolarů. Meziročně se sice snížily o tři procenta, důvodem však byly nižší ceny solárních panelů a větrných turbín, instalovaná kapacita rostla.

Prudce se snížily investice do uhelných elektráren, které byly nejnižší za téměř 15 let. Mohou za to obavy ze znečištění ovzduší. Investice do těchto elektráren však stouply v Indii.

Výdaje za elektrické sítě a skladování energie v posledních pěti letech stabilně rostou a loni dosáhly 277 miliard dolarů. Přispívají k tomu hlavně investice Číny do distribučního systému.

Čína je také největším energetickým investorem. Na celkových investicích měla loni podíl 21 procent hlavní díky investicím do elektřiny s nízkými emisemi a sítí.

Přestože investice ropy a zemního plynu v USA loni klesly, celkové energetické investice se zde zvýšily o 16 procent. Přispěly k tomu výdaje za projekty v oblasti produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů.

