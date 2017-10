Ropný gigant Shell koupí nizozemskou síť dobíjecích stanic NewMotion | E15.cz

Ropná společnost Royal Dutch Shell koupí nizozemskou firmu NewMotion, která provozuje jednu z největších sítí dobíjecích stanic pro elektrická auta v Evropě. Pro Shell je to první vstup do oblasti elektrické mobility v době, kdy se očekává růst poptávky po hybridních a elektrických vozech. Hodnotu akvizice firmy v dnešním prohlášení nezveřejnily.

NewMotion provozuje více než 30 tisíc dobíjecích míst v Nizozemsku, Německu, Francii a Británii. Její stanice se nacházejí u soukromých domů či sídlech firem.

Poptávka po elektrických vozech by v příštím desetiletí měla prudce růst. Banka Morgan Stanley odhaduje, že západní Evropa bude do roku 2030 potřebovat jeden až tři miliony veřejných dobíjecích stanic. V současnosti je jich v regionu necelých 100 tisíc. Shell odhaduje, že do roku 2040 bude zhruba čtvrtina aut na světě jezdit na elektřinu.

Mezi ropnými společnostmi se začíná zvyšovat nervozita kvůli možnému dopadu elektrifikace dopravy na jejich aktivity v oblasti pohonných hmot. Konkurenční BP v srpnu uvedla, že jedná s výrobci elektrických aut o možnosti, že by nabídla dobíjení elektrických vozů na svých čerpacích stanicích. Shell tvrdí, že se připravuje na dny, kdy se poptávka po ropě začne snižovat. Generální ředitel Ben van Beurden slíbil, že udělá vše, aby Shell zůstala konkurenceschopná i ve světě, který bude získávat více energie z obnovitelných zdrojů a méně z ropy.

Firma NewMotion byla založena v roce 2009. Tržby firmy loni činily 12,9 milionu eur (333,8 milionu korun), firma však vykázala čistou ztrátu 3,9 milionu eur, napsaly agentury AP a Reuters.