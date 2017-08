Ropný gigant Total koupí divizi ropy a plynu dánské Maersk Oil | E15.cz

Dohoda by měla být dokončena v prvním čtvrtletí příštího roku. Maersk podle ní získá 97,5 milionu akcií Totalu, což je asi 3,8 procenta majetku firmy. Total převezme i dluh, který činí 2,5 miliardy dolarů.

Společnost Maersk Oil má většinu majetku v Severním moři, uvedla agentura Reuters.

Total v červenci oznámil, že je připraven k akvizicím. Hodnota majetku v oblasti těžby ropy ve světě zůstává po propadu cen nízká, francouzský podnik se však ukázal vůči poklesu cen suroviny odolnější než jiné ropné firmy. Ceny ropy prudce klesly v polovině roku 2014 a propad zasáhl celé odvětví.

Total rychleji a dříve snížil náklady, což mu nyní umožňuje investovat do velkých projektů. Firma již zahájila velké investice, když na počátku tohoto roku podepsala dohodu v řádu několika miliard dolarů o rozvoji největšího světového pole s plynem South Pars, o které se dělí Írán a Katar.

Moller-Maersk je nyní uprostřed restrukturalizace, v rámci které se hodlá zaměřit na své aktivity v oblasti přepravy a logistiky a oddělit energetické aktivity. Firmu k tomuto kroku vedly nízké ceny ropy a nízké sazby za přepravu nákladů.

Dánská společnost působí na trhu více než 100 let, je největší lodní přepravní společností na světě a největší dánskou firmou. Má zhruba 89 000 zaměstnanců a aktivity ve více než 130 zemích. Firmu, kterou má pod kontrolou rodina Maerskových, založil v roce 1904 A.P. Moller. Jeho syn Maersk Mc-Kinney Moller ji pak přeměnil v konglomerát a aktivně se podílel na řízení firmy až do roku 2012, kdy zemřel ve věku 98 let.