Rosněfť plánuje výrazně navýšit dodávky ropy do Číny přes Kazachstán | E15.cz

Mohlo by jít až o 18 milionů tun ročně, letos do Číny tímto směrem dodá jen kolem 10 milionů tun. V době, kdy Rusko snížilo těžbu, aby podpořilo globální růst cen suroviny, by to mohlo znamenat snížení exportu do Evropy.

Podle zdrojů Reuters obeznámených s plány státem ovládané Rosněfti, by její šéf Igor Sečin rád navýšil ropné dodávky do Číny přes Kazachstán na 13 milionů tun ročně s možným dalším zvýšením až na 18 milionů tun. Rozhodnutí na vládní úrovni prý zatím nepadlo a dosud není známo, kdy by k navýšení mělo dojít. "Znamenalo by to značné omezení dodávek do Evropy," dodal zdroj Reuters. Jeho informaci potvrdily další dva zdroje z ropného průmyslu.

Rusko je největším dodavatelem ropy pro Čínu, z této pozice odsunulo Saúdskou Arábii. Rosněfť se do země letos chystá dodat celkově rekordních 40 milionů tun ropy (800 000 barelů denně). Velká část dodávek ropy od Rosněfti do Číny proudí přes tichomořský přístav Kozmino, kde ústí východosibiřsko-tichomořské potrubí. Část dodává speciální potrubí určené pro Čínu a zbytky putují přes Kazachstán a železnicí.

Vztahy mezi Čínou a Rosněftí posílil nedávný odkup 14,2% akcií Rosněfti za 9,1 miliardy dolarů (46 miliard korun) soukromou čínskou společností CEFC China Energy. Ta působí i v České republice.