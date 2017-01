Samopaly, výbušniny či letadla. Podívejte se na úspěšné projekty současných českých zbrojovek

Zbrojovka zaujala samopaly Scropion

Z nabídky České zbrojovky Uherský Brod v USA nejvíce bodují poloautomatické zbraně pro ozbrojené složky, jako je samopal CZ Scorpion SI a pistole s plastovým rámem P-07 a P-09. Na první místo firma řadí přezbrojování české armády, které loni dodala první várku útočných pušek CZ Bren 2, a také slovenské armády a policie. CZ ScorpionAutor: Nowork1114 via Wikimedia Commons (CC BY SA 3.0)

V poslední době úspěšně vyváží i do Afriky. Do vývoje ročně investuje přes sto milionů korun. Loni představila například sportovní pistoli Shadow 2, pistoli P-07 Urban Grey s tlumičem nebo malorážku CZ 452 Forest.

Aero po letech vyrobilo další bitevník L-159

Letecký výrobce loni profitoval na prodeji dvanácti letounů L-159 irácké armádě, z nichž jeden dvoumístný cvičný zcela nově postavil. Kontrakt bude podle mluvčího firmy Tobiáše Tvrdíka pokračovat i letos dalšími dodávkami pozemního vybavení a náhradních dílů. Chystá se také předání 21 L-159 americké firmě Draken International. Aero Vodochody, letectví, L-159Autor: ctk

Prioritou je projekt L-39NG. „Paralelně s vývojem nového letounu hledáme zákazníky. Významný je příslib ze strany vzdušných sil Armády ČR,“ uvedl Tvrdík. Aero vidí budoucnost i ve výrobě kompozitových dílů, už dodalo tři balíčky pro letouny Airbus A400M a A350. Pokračovat bude v dodávkách komponentů pro civilní CS100 a CS300 i vojenské KC-390.

Explosia dotáhla společný projekt visegrádu

Vůbec poprvé od vzniku visegrádské skupiny v roce 1991 středoevropští zbrojaři dokončili společný projekt. Pardubická státní Explosia, slovenská ZVS Dubnica nad Váhom a polská Dezamet Nowa Deba loni dokončily vývoj a zkoušky moderní velkorážové munice, která byla úspěšně zavedena v polské armádě. ExplosiaAutor: Explosia

Ta si za téměř sto milionů korun objednala první várku dvanácti tisíc kusů samospalitelných hnacích náplní a granátů pro nové houfnice Krab ráže 155 milimetrů. „Polská zakázka otevře českým náplním cestu do dalších zemí NATO,“ uvedl obchodní ředitel Explosie Pavel Bulant.

Tatra zvýšila plán o stovky vozů

Kopřivnická automobilka rok od roku zvyšuje výrobu, po předloňských zhruba devíti stovkách vozů jich loni opustilo linky 1326 . Letošní plán je ještě o čtyři stovky ambicióznější. Automobily s originální koncepcí podvozku firma vyváží do celého světa. TatraAutor: tatra

Minulý týden dodala české armádě s tříměsíčním předstihem 26 vozů Tatra Tactic (dříve T-810), dalších 81 odebere vojsko letos. To si v nové zbrojovce Tatra Defence Vehicle zároveň objednalo dvě desítky speciálně upravených transportérů Pandur pro spojaře a velitele za více než dvě miliardy korun. Tatra chce do roku 2020 investovat do technologické části 850 milionů, do továrního areálu pak 1,4 miliardy.