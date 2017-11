Sdíleli jsme elektromobil v Praze | E15.cz

Návštěvníci, ale zejména občané a firmy v Praze včetně zákazníků PRE, mohou již měsíc využívat k cestám po metropoli flotilu patnácti moderních elektromobilů Volkswagen e-Golf. Umožňuje to unikátní pilotní projekt Sdílení elektromobilů pro Prahu. Vyzkoušeli jsme za vás, jak vše funguje.

Vyberete, rezervujete a jedete

Nejprve jsme se na stránkách CAR4WAY online zaregistrovali. Zabere vám to pár minut. Uhradili jsme vratnou kauci ve výši 2 000 Kč. Během pár dnů jsme obdrželi čipovou kartu, která slouží k otevírání aut. Stáhli jsme si aplikaci do mobilu a vyhledali auto, které jsme měli nejblíž. Po rezervaci, která nám byla potvrzena sms zprávou, jsme pohodlně našli vybrané auto. Volně stojící elektromobily e-Golf jsou totiž speciálně označené, takže je bez problému najdete. A když si nevíte rady, navigace vás navede až ke dveřím auta. Čipovou kartou jsme otevřeli auto, klíčky našli v přehrádce vozidla a vyrazili na náš výlet. Neřešili jsme žádné formality, kauce, jako tomu je například v autopůjčovně. Po ukončení jízdy jsme vůz jednoduše uzamkli opět kartou – přiložením na čtecí zařízení za čelním sklem – a zanechali v lokalitě nazvané „e-Centrum“, která zasahuje Prahu 1, 2, 3, 5, 7 a 8. Komfortní je možnost bezplatného parkování v modrých a fialových zónách na celém území hlavního města.

Kolik zaplatíte

Velkou výhodou je, že platíte pouze to, co skutečně projedete. Každé auto má zabudovanou GPS, díky níž jsou účtovány jen najeté kilometry a doba užívání. Starosti spojené s vlastnictvím auta, jako jsou servis, údržba, pojištění nebo dálniční známka u carsharingu neřešíte. My jsme využili elektromobil necelou hodinu a ujeli 40 km. Zaplatili jsme 188 Kč v rámci tarifu Optimum a to jsme nevyužili celých 100 km, které jsou v rámci jedné rezervace v ceně. Velkým komfortem, který jsme ocenili je bezplatné parkování v modrých a fialových zónách.

Autor: Pražská energetika, a.s.

Jak je to s nabíjením

K dobíjení elektromobilů slouží síť dobíjecích stanic PRE, tzv. PREpointů. V aplikaci si pohodlně najdete nejbližší stanici. My jsme vyrazili do obchodního centra Chodov. Zde je mimo klasických dobíjecích stanic i rychlodobíjecí stanice. Vše je velmi přehledně popsáno, takže dobíjení zvládne opravdu každý. Během příjemné kávy jsme za necelých 30 minut nabili skoro 50 % kapacity baterie. Po čas dobíjení vám není účtován čas rezervace vozidla, takže nic neplatíte.

Na jedničku

Celkově hodnotíme projekt Sdílení elektromobilů pro Prahu na jedničku. Jízda s e-Golfem je opravdu velmi příjemný zážitek. Žádný hluk motoru, adaptivní tempomat a rekuperace vás budou určitě bavit.

A další benefity? Dojezd až 300 km, jízda bez emisí a pro své věrné zákazníky si PRE připravila 50% slevu na registraci v hodnotě 1 000 Kč a bezplatnou aktivaci paušálu tarifu Optimum na dva měsíce v hodnotě 600 Kč.

Sdílením elektromobilů tedy ušetříte nejen čas, ale i přírodu, peníze a starosti.