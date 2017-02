Škoda Transportation rozšiřuje výrobu vlaků

O skupině Škoda Transportation se poslední dobou mluví především v souvislosti s možným prodejem do čínských rukou. Podnik by se mohl stát součátí konglomerátu CRRC. Číňanům by akvizice otevřela dveře na regulemi svázaný evropský trh. Jednání zatím nedospěla ke hmatatelnému výsledku, podle informací E15 ale vedení čínské firmy nedávno jednalo i na Úřadu vlády.