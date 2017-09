Skupina VW do roku 2025 dodá na trh osm desítek nových elektromobilů | E15.cz

Značky skupiny VW Group, mezi které patří i česká Škoda Auto, do roku 2025 dodají na trh 80 nových elektromobilů. Skupina bude mít do roku 2030 vůz na elektrický pohon u každé modelové řady.

Záměr zahrnuje do roku 2025 vytvořit 50 čistě elektrických vozů a 30 plug-in hybridů, které kombinují spalovací motor a elektromotor. O pět let později má být elektrický vůz v každé ze zhruba 300 modelových řad všech koncernových značek po celém světě.

Skupina do výrobní základny pro elektromobily investuje do roku 2030 přes 20 miliard eur. Investice zahrnují úpravu stávajících výrobních závodů pro elektrický program, výdaje do dobíjecí infrastruktury i do vývoje automobilových baterií.

Automobilová flotila skupiny bude v roce 2025 potřebovat roční kapacitu baterií více než 150 gigawatthodin. To znamená výrobní kapacitu čtyř obrovských závodů na výrobu akumulátorů.