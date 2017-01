Slováci stále nechtějí uznat Pražskou šunku. Říkají tak jiné, drůbeží

Spory o zapsání Pražské šunky na seznam zaručených tradičních specialit v Evropské unii trvají již šest let. Ačkoliv se Pražská šunka vyrábí od druhé poloviny devatenáctého století a patří ke známým vývozním artiklům, tuzemským producentům se stále nedaří dostat ji na seznam zaručených tradičních specialit Evropské unie, na kterém je například mozzarella nebo belgická piva.

Námitky Němců a Rakušanů se podařilo vyřešit, zápis – o který se tuzemští výrobci snaží od podzimu 2010 – ale stále blokují protesty Slováků a Slovinců. Obě členské země EU své námitky zakládají na tom, že název Pražská šunka je známý a hospodářsky významný pro podobné zemědělské produkty nebo potraviny.

„V obou státech se podle jejich vyjádření Pražská šunka vyrábí v nižším jakostním standardu, nežli tomu je v případě receptur a výrobních postupů navrhovaných k zápisu do rejstříku EU,“ říká Jan Katina, šéf svazu zpracovatelů masa, který žádost podal.

V případě Slovenska dokonce argumentují výrobou Pražské šunky z drůbežího masa. „Srbové nás žádají o schválení tříletého přechodného období, během kterého by se tamní výrobci buď přizpůsobili zapisovanému standardu, anebo by své produkty přejmenovali. Bohužel, v případě Slovenska je to zatím úplné odmítání zápisu Pražské šunky,“ dodává.

Vše o cestě Pražské šunky na evropský seznam čtěte ZDE.

Evropská komise by měla o námitkách rozhodnout v prvním čtvrtletí. Výsledek je ovšem podle svazu nejistý. Název Pražská šunka, který pochází ze šedesátých let devatenáctého století, byl spojen se jménem Antonína Chmela a jeho uzenářstvím na Zvonařce.

Od konce zmíněného století bývala významným vývozním artiklem. Za předchozího režimu ale úroveň klesla a název nesly i výrobky, které s tím původním měly málo společného. Obnovení tradice a sjednocení receptury je hlavním cílem žádosti.