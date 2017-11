Solar Global postaví největší akumulátor ve střední Evropě | E15.cz

Český provozovatel velkých solárních parků Solar Global postaví další velkokapacitní akumulátor. S kapacitou deseto megawatthodin by mělo jít o největší uložiště elektřiny ve střední a východní Evropě. Firma ho chce příští rok postavit u obce Ochoz na Prostějovsku.

„Elektrická energie, která bude v baterii akumulovaná, bude využitelná při výkyvech distribučních soustav nebo při zvýšené poptávce po energii. Baterie s kapacitou deseti megawatthodin dokáže během výpadku dodávek proudu zásobovat po dobu jedné hodiny 20 tisíc domácností,“ vysvětluje majitel Solar Globalu Vítězslav Skopal.

Své první bateriové uložiště uvede firma do provozu na konci listopadu v moravských Prakšicích. Zařízení s kapacitou jedné megawatthodiny od nizozemské společnosti Alfen bude stát 20 milionů korun. Část peněz Solar Global získá z dotačního programu OP PIK.

Náklady na stavbu většího akumulátoru Solar Global neuvedl. I u tohoto projektu by ale rád část investice financoval z dotačního programu OP PIK. „Dodavatele ještě vybraného nemáme. Pokud bychom šli cestou dotací, museli bychom podle podmínek dotačního programu vyhlásit výběrové řízení,“ dodává Jan Fousek, ředitel Solar Global Energy. Celkové náklady by na základě ceny menší baterie mohly vystoupat ke 200 milionům korun.

Kromě Solar Globalu staví jednomegawatthodinové uložiště také E.ON. O něco větší baterii má v plánu postavit v Tušimicích také ČEZ. V řádu měsíců se podle informací z trhu chystá výstavba dalších zhruba pěti velkokapacitních akumulátorů. Také u těchto plánů figuruje jako jeden ze zdrojů financování dotační program OP PIK. Letos v červnu ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo výzvu na žádosti o podporu akumulačních zařízení, na kterou vyčlenilo 60 milionů korun.

Všichni investoři se ovšem musí vypořádat s tím, že v energetickém zákoně zatím nejsou pravidla pro provoz baterií a jejich zapojení do stabilizace sítě. Energetický regulační úřad proto nemůže vydávat licence na akumulaci. Dvěma projektům ve výstavbě musel udělit licenci pro výrobu elektřiny.

Na ministerstvu průmyslu už začala příprava nových pravidel, po kterých volá především asociace baterkářů AKU-BAT. Zástupci MPO se už dříve nechali slyšet, že novela energetického zákona, která bude obsahovat i pravidla pro akumulaci, by měla být hotová do konce roku. Do parlamentu ji ale bude muset poslat až nová vláda.

Solar Global si chce zatím vyzkoušet, jak se baterie bude moci použít pro vydělávání na rozdílech v nákupních a prodejních cenách elektřiny. Například na konci října, když se střední Evropou přehnala vichřice Herwart, byli výrobci ochotní osmnáct hodin v kuse za odběr elektřiny platit až 50 eur za megawatthodinu. To je ideální příležitost právě pro akumulátory, které by inkasovaly dvakrát. Nejdříve za uložení elektřiny a následně za její prodej.

„Do budoucna budou moci baterie poskytovat systémové služby pro stabilizaci sítě. Systémové služby upravuje i loňský zimní energetický balíček Evropské komise. Ten požaduje, aby na trh s nimi měli přístup i menší dodavatelé. Potřeba baterií vzroste i s rozšiřováním elektromobilů,“ řekl letos v létě v rozhovoru pro E15 Vítězslav Skopal V příštích letech podle něj bude nutné zapojit do elektrické sítě tisíce velkých akumulátorů.