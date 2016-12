Solární panely zlevní až o desetinu, Čína rozprodává sklady

Ve skladech však mají z minula množství panelů, které by mohli v příštích měsících vrhnout na trh. „Dá se očekávat, že tlak na pokles cen modulů může být značný a celosvětově mohou ceny spadnout až o deset procent. Při výprodejích čínských skladů by se náklady mohly snadno dostat ke 40 eurocentům za instalovaný watt,“ říká Marek Farský, výkonný ředitel společnosti Photon Energy Technology, která patří do skupiny Photon Energy.

Před zhroucením cen a nadměrnými výrobními kapacitami v Číně varoval letos v létě také Frank Asbeck, šéf německé firmy Solar World, která je jediným velkým evropským výrobcem panelů.

Čínský stát totiž nenechá své výrobce zkrachovat. Ti, kteří už v minulosti zbankrotovali, jako někdejší světová jednička Yingli, chrlí panely dál. Padající ceny panelů potvrzuje také Zdeněk Sobotka, jehož Solek Group staví solární elektrárny v Chile.

„Na začátku roku jsme kupovali panely za 47 centů za watt, teď máme nabídky za 40 centů. Signály dalšího poklesu už ale mohou být v cenách započítané,“ říká český solární podnikatel.

Paradoxně Evropa, která byla dlouho světovým lídrem ve vývoji a výstavbě fotovoltaických elektráren, z očekávaného cenového poklesu nic mít nebude. Evropští výrobci si vymohli ochranu před dovozem příliš levných panelů z Číny.

Od letoška v Evropské unii platí, že panely z Číny lze dovézt minimálně za cenu 56 eurocentů za watt. Ve výsledku by se proto mohly evropské elektrárny stavět až o polovinu dráž, než se stavějí jinde ve světě. To prodraží i účet za podporu, kterou v cenách elektřiny hradí solárům spotřebitelé elektřiny.

Čínské panely výprodeje by se do Evropy nakonec dostat mohly kvůli obcházení antidumpingové ochrany. Už v minulosti Číňané panely vyváželi přes Tchaj-wan nebo Malajsii, kde jen deklarovali, že panely vyrobili v těchto zemích. EU proto ochranu rozšířila i na tyto dva státy. Teď by mohli panely vyvážet stejným způsobem třeba přes Vietnam nebo Indii.

„Pokud by tento vývoz přesáhl určitou mez, mohla by Evropská komise omezit i dovoz panelů z Indie. Od indických výrobců nyní panely také nakupujeme. Případný antidumping by nás proto poškodil,“ dodává Farský z Photon Energy Technology. Experti na trh s panely odhadují, že příštích několik čtvrtletí bude krušných nejen pro čínské výrobce druhé a třetí kategorie, ale také pro světovou špičku.

I v ní ale devět z deseti nejvyšších míst obsazují čínští výrobci. Nižší ceny je připraví o už tak malou marži. Menší využití výrobních kapacit jim navíc zvýší náklady. Řada z velkých producentů tak bude na výrobě panelů prodělávat.