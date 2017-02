Solární velmoc. Čína během jednoho roku zdvojnásobila kapacitu fotovoltaických elektráren

Na konci loňského roku instalovaná kapacita fotovoltaických elektráren činila 77,42 gigawattu. Ve srovnání s koncem roku 2015 se tak zvýšila o 34,54 gigawattu. Nejvíce se zvýšila kapacita v provinciích Šan-tung, Sin-ťiang a Che-nan. Nejvyšší produkční kapacitu mají provincie Sin-ťiang, Kan-su, Čching-chaj a Vnitřní Mongolsko.

Národní plán rozvoje solární elektřiny vypracovaný energetickým úřadem počítá s tím, že celková kapacita solárních elektráren v zemi v letech 2016 až 2020 vzroste o 110 gigawattů. Solární elektrárny loni vyrobily 66,2 miliardy kilowatthodin elektřiny. Na celkové výrobě elektřiny v zemi měly podíl zhruba jedno procento.

Cílem Číny je zvýšit do roku 2030 podíl výroby elektřiny z nefosilních paliv na celkové výrobě na 20 procent z nynějších 11 procent. Do výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů chce Čína do roku 2020 investovat 2,5 bilionu jüanů (9,1 bilionu korun), napsala agentura Reuters.