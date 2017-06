Staropramenu hrozí konec vaření piva Asahi. Japonci chtějí výrobu přesunout do Itálie | E15.cz

Japonský vlastník Plzeňského Prazdroje Asahi reviduje smlouvu s Pivovary Staropramen, podle níž se v konkurenčním pivovaru vyrábí značka Asahi Super Dry. Chtěl by výrobu přesunout do Itálie a zvětšit ji na dvojnásobek za několik let. Novinářům to v Plzni řekl člen představenstva a ředitel Asahi Breweries Europe Rjúiči Kitagawa.