Stát si posvítí na dotace pro stovky obnovitelných zdrojů | E15.cz

Přes tři tisíce obnovitelných zdrojů energií bude podléhat kontrolám, jestli nepobírají příliš velkou podporu. O podobě systému kontrol, který zpracovalo ministerstvo průmyslu a obchodu, jednala vláda. Česko ho musí přijmout tak, by do února 2019 zkontrolovalo elektrárny postavené v letech 2006 až 2008. „Návrh novely energetického zákona bude připraven do konce letošního roku,“ říká mluvčí MPO František Kotrba. Kontroly požaduje po Česku Evropská komise.