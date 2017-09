Stát upraví podmínky podpory obnovitelných zdrojů, inspiraci našel v Německu | E15.cz

Česko bude po roce 2020 pořádat aukce, v níž budou investoři do obnovitelných zdrojů energie soutěžit o co nejnižší podporu. Po vzoru Německa a dalších zemí s aukcemi jako novým nástrojem podpory počítá ministerstvo průmyslu a obchodu. „Prospěje to rozvoji obnovitelných zdrojů v Česku. Zároveň by aukce mohly pomoci změnit názor veřejnosti, že OZE jsou něco, co nás jen stojí desítky miliard korun ročně,“ říká ministr průmyslu Jiří Havlíček.