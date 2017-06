Stát zřejmě přisype další miliardy na podporu průmyslové zóny Kvasiny | E15.cz

Uvedli to hejtman Jiří Štěpán a ředitel krajského Centra investic, rozvoje a inovací Pavel Tichý. Největší část státem placených investic půjde do staveb a oprav silnic, odhadem přes 3,2 miliardy korun. "Jsou to pro kraj velmi zásadní stavby. Jde o obchvaty Solnice, Domašína, Opočna, Rychnova nad Kněžnou, přeložku silnice mezi Častolovicemi a Kostelcem nad Orlicí," řekl Štěpán. Kraj již na přípravě staveb silnic pracuje.

Přes 700 milionů korun by mělo jít na vznik a zasíťování 35hektarové zóny, v níž by v budoucnu měli postavit továrny subdodavatelé automobilky či jiní investoři. Kraj, jako manažer celého investičního projektu, již má v zóně zajištěno přes 90 procent parcel. Významných téměř 400 milionů korun by mělo jít na rekonstrukci rychnovské nemocnice.

Zlepšení života by se díky vládní podpoře měli dočkat i obyvatelé Kvasin a Solnice. "Do Solnice by měly jít investice asi za 280 milionů korun a do Kvasin za 349 milionů korun," řekl radní kraje pro investice Václav Řehoř. V obcích se plánují nové chodníky, silnice, protipovodňová opatření, kamerové systémy, opravy obecních budov.

V Kvasinách se například počítá i se stavbou zemního valu, který by obec oddělil od továrny Škody Auto a od budoucí průmyslové zóny. "Val by měl být vysoký až 15 metrů a dlouhý 300 až 400 metrů. Náklady se odhadují na 48 milionů korun," řekl Řehoř. Tichý upozornil, že významná část investic v obcích je podmíněna právě změnami územních jejich územních plánů.

Na podpoře zóny Kvasiny - Solnice se dohodly stát, kraj a automobilka před dvěma lety. Škoda Auto deklarovala investovat do zvýšení výroby v Kvasinách přes sedm miliard korun a vytvořit 1300 pracovních míst. Automobilka však investice výrazně zvýšila a růst urychlila. V březnu oznámila, že do Kvasin investuje za období od roku 2015 do konce letošního roku téměř 12 miliard korun. Počet zaměstnanců do konce loňského roku zvýšila o více než dva a půl tisíce a nyní dává v Kvasinách práci asi sedm tisíc lidí.

Škoda Auto v Kvasinách nyní vyrábí modely Superb, Kodiaq a pro španělský Seat model Ateca, na konci července spustí výrobu modelu SUV Karoq. Výrobní kapacita závodu by měla stoupnou až na 295 tisíc vozů ročně. Díky rozvoji závodu má Rychnovsko s hodnotou 1,4 procenta nejnižší nezaměstnanost v ČR. Celkem v průmyslové zóně Solnice - Kvasiny pracuje deset a půl tisíce lidí, z toho asi tři tisíce cizinců.

S příchodem nových pracovníků, často z ciziny, do Škody Auto a do okolních továren však na Rychnovsku přibyla drobná kriminalita. Místní lidé si začali stěžovat, že ztrácí pocit bezpečí. Policie se začala situací intenzivně zabývat loni v září, od ledna posílila v lokalitě hlídky. Dalším rozvojem a situací v zóně by se měl zabývat vládní zmocněnec. Ministerstvo vnitra také plánuje vznik koordinačního centra pro cizince, kteří se dostanou do problémů.