Státní podnik Diamo by mohl odkoupit OKD za korunu, navrhuje Mládek

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD) navrhne, aby státní podnik Diamo odkoupil za jednu korunu černouhelnou společnost OKD, která je v úpadku. Ministerstvo průmyslu (MPO) příslušný materiál v nejbližší době předloží do připomínkového řízení. Ministr to řekl na dnešním briefingu k situaci v OKD.

Mládek uvedl, že by si však nejvíce přál, aby OKD koupil soukromý investor, který by mj. zaplatil a zajistil postupný útlum těžby a zaměstnanost v regionu. Návrh MPO považuje za důležitý ve chvíli, kdy by podobná nabídka od některého z investorů nepřišla. S insolvenčním správcem firmy Lee Loudou, který bude o případném prodeji podniku rozhodovat, podle ministra stát dohodu nemá, ani mít nemůže, protože by šlo o nepatřičný zásah státu.



"Smyslem této nabídky je zabránit pokračování stejného příběhu, který se již jednou v OKD odehrál. Bylo by hloupé opakovat stejnou chybu, že soukromý vlastník pobere zisky a přenechá státu náklady spojené s útlumem dolů a uvolňování pracovníků," sdělil dnes Mládek.



OKD v současnosti hledá strategického partnera, který má ve firmě zajistit provozování dolů a také jejich útlum, poté co v jednotlivých šachtách postupně skončí těžba. Podle svého dřívějšího vyjádření firma oslovila více než 200 investorů z celého světa. Louda v prosinci uvedl, že o OKD už projevilo zájem kolem deseti potenciálních investorů z Česka i zahraničí.

Firma požádala na konci minulého roku vládu o státní pomoc na útlum Dolu Paskov, který má být uzavřen na konci letošního března. Chtěla až 723 milionů korun na odstupné propouštěným zaměstnancům a technickou likvidaci dolu. Poskytnutí dalších peněz firmě odmítl ministr financí Andrej Babiš (ANO). Mládek tehdy uvedl, že nevidí důvod dávat OKD peníze, dokud ho nevlastní Diamo. Dnes podotkl, že na tomto jeho postoji se nic nezměnilo. Vláda už loni jako pomoc poskytla firmě úvěr 700 milionů korun.



Věřitelé přihlásili soudu vůči OKD pohledávky za více než 23 miliard korun, insolvenční správce však pohledávky za více než 17 miliard korun popřel. OKD se zase přidala k likvidaci své mateřské firmy NWR Plc s pohledávkou zhruba 22,68 miliardy korun, ovšem i s velmi malou nadějí, že něco získá, protože jediným větším majetkem NWR bylo právě OKD.



Kromě toho už OKD podalo žalobu na NWR NV a jejího tehdejšího spolumajitele Zdeňka Bakalu, mimo jiné kvůli nepřiměřenému rozdělování zisku po nich žádá více než 24,5 miliardy korun. NWR Plc vznikla, když NWR do té doby působící jako NWR NV v Nizozemsku změnila v roce 2011 registraci svého sídla do Velké Británie.



V OKD se dál těží černé uhlí. I se zaměstnanci dodavatelských firem tam nyní pracuje okolo 11.000 lidí. Jedním u úsporných opatření bude útlum ztrátového Dolu Paskov. Další doly mají být utlumovány postupně až do roku 2023.