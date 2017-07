Strnadův Kovosvit dodá do Ruska stroje za 104 milionů, společnosti roste export | E15.cz

Strojírenský podnik Kovosvit MAS Sezimovo Ústí měl ve druhém čtvrtletí obrat 680 milionů a zisk 12 milionů korun. Podepsal smlouvu do Ruska, kam dodá stroje za čtyři miliony eur (asi 104 milionů korun). Export roste. Od ledna prodala společnost 136 strojů. Letos plánuje tržby 1,6 miliardy, za loňský rok skončila ve ztrátě 690 milionů korun.

"Obrat byl (ve druhém čtvrtletí) 680 milionů, což je o šest procent méně, než bylo plánováno. Výpadek je stále ruský trh, kdy se nám nepodařilo obnovit zakázky tak, jak jsme čekali. Hospodářský výsledek je zisk 12 milionů oproti plánovaným šesti milionům ztráty," řekl ředitel firmy Libor Kuchař.

Za klíčový označil podepsaný kontrakt na stroje do Ruska v hodnotě čtyř milionů eur, firma je tam dodá v druhém pololetí. Nového "průlomového" zákazníka našel Kovosvit i v Německu, kam prodá stroje za 18,2 milionu korun.

Kovosvitu narostl export do zemí mimo bývalý SSSR. Vedle Německa dodal stroje do Belgie, Švédska, Norska, Španělska i Itálie, prodej byl vyšší, než firma čekala. Na ruském trhu má Kovosvit nově čtyři aktivní partnery, s nimiž uzavřel obchody včetně zaplacení dodávek. "Nicméně čekali jsme, že to půjde rychleji," řekl Kuchař.

Letos plánuje Kovosvit tržby 1,6 miliardy korun, za loňský rok skončil ve ztrátě 690 milionů korun. Závazky po splatnosti nyní činí 142 milionů korun, od ledna je firma snížila o 158 milionů.

Firma má 598 zaměstnanců, za leden až červen vzrostla průměrná mzda z 30 076 korunna 31 719 korun. "Podle kvalifikace jsme dali odměny zkušeným zaměstnancům, abychom si je udrželi, protože si jich vážíme a zakládáme na nich budoucnost firmy," řekl ředitel.

Kovosovit má dva prototypy stroje na 3D tisk kovových dílců, jejž vyrobila ve spolupráci s ČVUT. Jeden z nich zapojila firma do výroby u zákazníka, jede v poloprovozu.

"Zkouší se technologie. Dále pokračujeme ve vývoji softwaru a předpokládám, že pro trh bychom je uvolnili v příštím roce," řekl Kuchař. V říjnu na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně představí firma nový stroj MCU 450 umožňující pětiosé obrábění.

Kovosvit vlastní od poloviny září průmyslník a zbrojař Jaroslav Strnad. Loni v létě se podnik kvůli potížím se zablokovanými účty dostal do situace, kdy dlužil zaměstnancům mzdy. Firma má dlouhou tradici ve výrobě obráběcích strojů. V roce 1939 ji založil podnikatel Tomáš Baťa.