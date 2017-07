Suzuki a Chrysler mají na krku vyšetřování kvůli emisím. Nizozemsko je podezírá z podvodů | E15.cz

Některé značky japonské automobilky Suzuki a amerického Chrysleru ze skupiny Fiat Chrysler byly zřejmě vybaveny nepřípustným zařízením pro obcházení emisí. To vedlo k nepřijatelně vysokým emisím oxidů dusíku z těchto aut. Uvedl to nizozemský úřad pro silniční dopravu. O svém poznatku informoval úřad nizozemské státní zastupitelství a to sdělilo, že případ vyšetří.