Švýcaři zjišťovali zájem o energetické zdroje, které vlastní v Česku | E15.cz

Energetická skupina Alpiq se sídlem v Lausanne zjišťovala na trhu, kdo by stál o firmu Alpiq Generation. Ta vlastní elektrárnu v Kladně a teplárnu ve Zlíně.

Už před čtyřmi lety se švýcarský koncern Alpiq snažil prodat svou českou dceru Alpiq Generation. Soutěž ale zrušil, protože nepřišly nabídky, jež by odpovídaly jeho představám. Teď se opět snaží prodej oživit. „Raiffeisenbanka testovala, jestli by byl zájem,“ uvádí zdroj, který si nepřál být jmenován. Firmu podle něho oslovila banka před pár měsíci.

Prodeji nicméně nenahrává situace na energetickém trhu. Cena elektrické energie při prodeji den dopředu se na německé burze pohybovala v září okolo 32 eur za megawatthodinu. Kromě prvních dvou měsíců v roce byla přitom podobná cena i v dalších měsících. Energetický trh tedy zůstává pod tlakem. Vhodný okamžik k prodeji tak možná ještě nenastal. „V této době to nemá smysl,“ dodává zmíněný zdroj. Sama skupina Alpiq na zaslané otázky neodpověděla.

Mluvčí společnost Andreas Meier pouze odkázal na finanční zprávu švýcarského koncernu. V ní sice nejsou na konci minulého roku kladenská elektrárna a zlínská teplárna vedeny jako majetek určený k prodeji, ale to neznamená, že by si Švýcaři nemohli zjišťovat, jaký by byl případný zájem investorů. Ostatně Alpiq se k prodeji českých zdrojů nevyjadřoval ani před čtyřmi lety, kdy soutěž veřejně potvrdili sami uchazeči.

Ve finále tehdy zůstaly Energetický a průmyslový holding v čele s Danielem Křetínským (zároveň vydavatelem deníku E15 – pozn. red.), konsorcium PURS podnikatelů Martina Ulčáka, Petra Pauknera a Sokolovské uhelné a společnost Carpattera Capital Partners Michala Šušáka a Iva Nejdla. Alpiq ale chtěl více peněz, a proto nakonec tendr padl.

V posledních letech se českému Alpiqu daří, když loni dosáhl čistého zisku 392 milionů korun oproti předchozímu roku, kdy to bylo téměř 148 milionů. Oba energetické zdroje mají více než 32 tisíc odběratelů z řad domácností i firem.