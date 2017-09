Tady se zkoumá jaderná fúze. V Řeži otevřeli supermoderní výzkumné jaderné centrum, podívejte se | E15.cz

Susen je jedno z pěti velkých výzkumných center, které za evropské peníze v Česku vznikly. „Je to příspěvek k naší budoucí konkurenceschopnosti. Projekt je důležitý i proto, že Česko do budoucna počítá s jádrem jako významnou součástí energetického mixu,“ prohlásil při slavnostním otevření výzkumného centra premiér Bohuslav Sobotka.

V nových komorách pro práci s radioaktivními materiály a vzorky budou vědci z CV Řež například studovat vlastnosti materiálů, které se používají ve stávajících elektrárnách. Dokážou například předpovídat, jak dlouho reaktorová nádoba elektrárny může ještě zůstat v provozu. „V Susen řešíme problémy související s prodlužováním provozu a bezpečností už fungujících elektráren,“ vysvětluje Martin Ruščák, ředitel CV Řež.

S bezpečností elektráren jsou úzce spojeny také obří tlakové nádoby, v nichž vědci dokážou simulovat podmínky při nejvážnějších haváriích. Při nich reaktor přijde o chladící vodu. Kriticky důležitá zařízení elektrárny pak musí vydržet nejen vysoké teploty, ale také bombardování radioaktivním zářením, a přitom zůstat funkční.

V plzeňském Vědeckovýzkumném parku postavilo CV Řež ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v rámci Susen pracoviště pro testování materiálů, které dokáže napodobit podmínky uvnitř termojaderného reaktoru. Zkoumá v něm materiály pro vnitřní stěny budovaného evropského termojaderného reaktoru ve francouzském Cadarache.

Na nových zařízeních v Plzni a v Praze se čeští vědci také podílejí na výzkumu jaderných reaktorů čtvrté generace. „Už jsme například získali patent na křížový ventil, který slouží k míchání plynů ve vysokoteplotních reaktorech, které jsou místo vody chlazené právě plynem,“ dodává Ruščák.

Nahlédněte do útrob výzkumného centra prostřednictvím videa:

Do práce v Susen se zapojí dvě stovky ze 350 zaměstnanců CV Řež. Práci mají díky projektům financovaným z mezinárodních výzkumných programů a grantů Technologické agentury ČR minimálně na několik let. Centrum je připraveno i na komerční výzkum. „CV Řež musí mimo jiné vyvíjet technologie a prototypy použitelné pro byznys ÚJV Řež,“ říká ředitel ÚJV Karel Křížek.

Příkladem možného komerčního využití práce v CV Řež může být projekt malých modulárních reaktorů. Na tomto typu zdroje energie se pracuje hlavně v USA, Velké Británii a v Číně.

Čeští vědci mají ambici vyvinout vlastní koncept takového reaktoru. Už mají vytipováno vhodné palivo a propočítánu podobu aktivní zóny. „Reaktor vychází z technologií reaktorů čtvrté generace. Měl by mít vysokou úroveň pasivní bezpečnosti. Vejde se do námořního kontejneru a měl by mít výkon do 25 megawattů,“ říká Ruščák.