Tankisté nebudou potřeba. Do výbavy ruské armády míří tank-dron

Mezi tanky Uran-9 nevyčnívá ani velikostí, vysoký je tři metry. Zajímavostí ale je, že se v podstatě jedná o dron. Nový tank nepotřebuje k obsluze žádnou posádku. Ruská armáda počítá s tím, že se do jejího arzenálu zařadí v příštím roce. Informoval o tom warhistoryonline.com.

Tank je dálkově kontrolován operátorem. Novinkou je, že si dokáže poradit i bez jeho pomoci. V bojovém poli se dokáže chovat soběstačně. Například stačí naprogramovat cíl cesty, a tank-dron se na určené místo dopraví sám. Na cestě se vypořádá i s předem neznámými překážkami.

Uran-9 dokáže vyvinout rychlost 60 kilometrů za hodinu, pohybovat se umí i v hluboké vodě. Kromě autonomního pohybu je jeho předností i palebná síla. Vybaven je 30 milimetrovým kanonem a ještě jedním kulometem menší ráže. Vyzbrojen je i šesti protitankovými raketami.

Dálkově řízené stroje se do armádních arzenálů dostávají stále častěji. Podobná vozidla několik let využívá například izraelská armáda. Ruský Uran-9 by se měl dostat i do zahraničních armád.