Temelín zasáhly odstávky, vyrobil výrazně méně elektřiny

I tak Temelín vyrobil ze všech českých zdrojů nejvíc a jeho elektřina by vystačila českým domácnostem na deset měsíců. Řekl to dnes mluvčí jaderné elektrárny Temelín Marek Sviták. Temelín od zahájení provozu v roce 2000 vyrobil 191,4 TWh elektřiny.

ČEZ v Temelíně plánoval na loňský rok vyšší produkci. Záměr se podařil plnit v prvních šesti měsících, kdy Temelín vyrobil 8,8 TWh elektřiny, což byl dosud nejvyšší výkon za první pololetí. "První půlrok jsme elektrárnu provozovali plynule. Pomohlo i posunutí začátku odstávky z konce dubna na začátek června," uvedl Sviták.

Slabší druhé pololetí způsobily především dodatečné práce po odstávkách. Proti původnímu harmonogramu to byly především dodatečné úpravy rozvodů surové vody, parogenerátorů nebo práce na turbíně. Méně energie loni vyrobil druhý blok i přesto, že jeho odstávka pro výměnu paliva byla kratší.

Ale dva měsíce pak museli energetici ještě pracovat na ladění turbíny. Její výrobce opakovaně upravoval vůli v systému olejového těsnění turbíny. Více času si vyžádalo i dosažení plného výkonu. "V tomto směru jsme hodně závislí na výrobci. Je to podobný vztah jako mezi řidičem a autoservisem. Zjednodušeně řečeno, sledujeme kontrolky a pokud něco nevychází, tak reagujeme podle doporučení výrobce," řekl Sviták.

Dosud nejvíce elektřiny Temelín vyrobil v roce 2012, kdy do sítě dodal 15,3 TWh elektřiny. Svojí produkcí oba temelínské bloky již několik let kryjí pětinu české spotřeby. Například jižní Čechy by s elektřinou z Temelína vydržely čtyři roky, jihočeským domácnostem by stačila na deset let.