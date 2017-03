Teplárenská skupina MVV Energie chystá investice za půl miliardy korun

Od loňského října do letošního února zvedly teplárny, které vlastní společnost MVV Energie, dodávky tepla do domácností a firem meziročně o deset procent. Může za to letošní chladnější zima. Po letech poklesu tržeb a zisku, by tak letos teplárenská společnost, která dodává teplo v Liberci, Opavě, Vsetíně Děčíně a dalších jedenácti městech, mohla tento trend obrátit. V loňském fiskálním roce, který firmě končí v září, skupina MVV Energie CZ utržila 2,1 miliardy korun a skončila se ziskem 207 milionů korun.