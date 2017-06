Tereos obchodující s cukrem zažívá zlaté časy, tržby stouply o pětinu na 6,5 miliardy | E15.cz

Společnost má kromě dobrovického cukrovaru ještě jeden v Českém Meziříčí na Rychnovsku. V Mělníku má balicí centrum. Dále provozuje tři lihovary, v Dobrovici, Chrudimi a Kojetíně na Přerovsku. Zaměstnává kolem 500 lidí, patří mezi tři největší potravinářské firmy v Česku.

V období od 1. dubna 2016 do 31. března 2017 vyrobila firma ve svých závodech 306 tisíc tun cukru, 863 tisíc hektolitrů bezvodého lihu, tedy lihu určeného do pohonných hmot, 411 tisíc hektolitrů pitného lihu a 82 tisíc tun pelet.

V příštím roce společnost plánuje navýšení výroby, a to především díky zvětšení ploch cukrové řepy z 35 tisíc na 38 500 hektarů. Strategií firmy je se co nejlépe připravit na prostředí liberálního trhu s cukrem, které nastane po konci režimu kvót v říjnu 2017. V souvislosti s koncem kvótového režimu, který omezoval možnost vývozu do zemí Evropské unie, plánuje společnost rozšíření svého portfolia zákazníků v Evropě.

Zhruba 40 procent produkce Tereosu jde na export, především do sousedních států EU, jako je Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko, ale také do takzvaných třetích zemí mimo EU, tedy na Blízký východ a do Afriky.