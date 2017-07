Termální elektrárny Indům nestačí. Investují stovky miliard do uhelných zdrojů | E15.cz

Indická státní elektrárenská společnost NTPC plánuje v příštích pěti letech investovat deset miliard dolarů (230,4 miliardy korun) do výstavby nových uhelných elektráren. Investici firma plánuje navzdory odhadu místního úřadu pro regulaci elektrárenského trhu, že současné termální elektrárny ve výstavbě budou schopné uspokojit poptávku v zemi až do roku 2027, a ekologickým obavám, píše agentura Reuters s odvoláním na zdroje z firmy.

V první fázi plánuje NTPC, která je největším producentem elektřiny v zemi, postavit tři nové elektrárny s celkovou kapacitou více než pět gigawattů (GW). To je téměř dvojnásobek kapacity elektráren, které jsou v současnosti vyřazovány z provozu. Firma zatím oficiálně neoznámila plánované investice, protože je ještě neschválila vláda.



Pokud bude plán schválen, mohl by zbrzdit snahy Indie o omezení emisí skleníkových plynů a vyvolat otázky, zda premiér Naréndra Módí dodrží své závazky plynoucí z pařížské dohody o klimatu. Indie je třetím největším producentem skleníkových plynů na světě.

Návrh na stavbu uhelných elektráren rovněž přichází v době, kdy se několik těchto elektráren postavených při posledním energetickém boomu před deseti lety odstavilo kvůli slabší poptávce. Státní uhelná firma Coal India má kvůli tomu problémy s prodejem svých zásob. Podle zdrojů by se však poptávka měla znovu oživit.



Podle poradního úřadu vlády NITI Aayog více než 300 milionů z 1,3 miliardy obyvatel Indie stále není připojeno k elektrárenské síti. Spolu s připojováním dalších obyvatel by spotřeba elektřiny na hlavu měla do roku 2040 vzrůst ve srovnání s rokem 2012 zhruba o třetinu na 2924 kilowatthodin.

Rostoucí poptávku po elektřině by však v příštím desetiletí podle regulačního úřadu měly uspokojit nové termální elektrárny ve výstavbě. Do roku 2022 mají zahájit provoz elektrárny s kapacitou 50 gigawattů. Další dodávky elektřiny přijdou také z obnovitelných zdrojů, jako od solárních a větrných elektráren.Kapacita výroby solárních elektráren v Indii se za poslední tři roky více než ztrojnásobila na více než 12 gigawattů. Cílem Módího je zvýšit kapacitu výroby z obnovitelných zdrojů do roku 2022 na 175 gigawattů. Na konci května celková instalovaná kapacita elektráren v zemi činila 330,3 gigawattů. Zhruba 78 procent elektřiny v Indii nyní stále pochází z uhelných elektráren.