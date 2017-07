Tesla postaví největší baterii na světě. Zakázka bude hotova během sta dnů, řekl Musk | E15.cz

Náklady na projekt společnost nezveřejnila. Musk nicméně uvedl, že pokud by firma nedokázala baterii včas dokončit, stálo by ji to minimálně 50 milionů dolarů (více než miliardu korun).

Baterie se bude nabíjet elektřinou z větrné farmy francouzské společnosti Neoen. Uloženou energii pak bude dodávat do sítě v době zvýšené spotřeby elektřiny. Jižní Austrálie se potýká s výpadky v dodávkách elektřiny v důsledku přechodu od uhelných elektráren k větrným zdrojům, jejichž produkce je méně stabilní.

Baterie bude mít podle společnosti Tesla kapacitu 100 megawattů a dokáže pokrýt spotřebu zhruba 30 tisíc domácností. Musk podle serveru CNET chce, aby se baterie stala "turistickou destinací". "Budeme ji chtít udělat tak, aby vypadala dobře," uvedl šéf Tesly. Dodal, že baterie by mohla mít podobu "pěkně uspořádaných bílých obelisků".

Musk je známý stanovováním ambiciózních cílů, které se často nepodaří splnit. Jeho společnost Tesla se soustředí především na výrobu elektromobilů.