Tesla si jde na burzu pro peníze, mají pomoci při příchodu nového modelu

Minulý rok měl být pro americkou automobilku klíčový. Společnost se snažila zavádět úsporná opatření, aby dosáhla co nejlepších hospodářských výsledků, čímž by zvýšila důvěru ve značku. Podle účetní uzávěrky ale skončila ve ztrátě 675 milionů dolarů, a to přesto, že Tesle vzrostly tržby o 73 procent na sedm miliard dolarů.

Podle vlastního prohlášení se Tesla pohybovala „těsně na hraně,“ ve středu tak firma oznámila, že nabídne další várku akcií a konvertibilních dluhopisů. I přes toto oznámení však akcie neklesaly, naopak ke konci obchodování jejich hodnota mírně vzrostla. „Pravděpodobně se nejedná o nejlepší krok pro akcionáře, ale dokážeme tak redukovat riziko,“ řekl ředitel Tesly Elon Musk

Získané finance by tak měly sloužit jako záloha pro očekávané výdaje. Ty mají v souvislosti uvedení nového modelu dosáhnout během prvního letošního pololetí až 2,5 miliardy dolarů. Už v posledním kvartálu loňského roku však firma utratila 970 milionů dolarů. „Nebylo by překvapením, kdyby se Tesla snažila získat ještě více kapitálu, obzvláště když chystá uvést nový model,“ uvedl pro Bloomberg analytik Colin Rusch ze společnosti Oppenheimer & Co. Podle něj je tak možné, že společnost získá až dvě miliardy dolarů.

A to i přesto, že v současném finančním plánu má podle Elona Muska Tesla dostatek prostředků na uvedení Modelu 3. Sám Musk ve firmě vlastní podíl o velikosti 20,8 procenta, je tak největším akcionářem. Sám bude v rámci vydání dalších cenných papírů do Tesly dále investovat, údajně má jít o částku až 25 milionů dolarů.

Model 3, který má na trh přijít v druhé polovině letošního roku, má značku více přiblížit běžným spotřebitelům. Jedná se o sedan střední třídy, konkurencí mu bude například Audi A4, BMW řady 3 nebo Mercedes-Benz C. Cena vozu má začínat na 35 tisících dolarech (asi 880 tisíc korun), v mnoha zemích se však na elektromobil budou uplatňovat slevy nebo daňové úlevy.

Týden po uvedení nového modelu, které proběhlo před rokem, už měla společnost 325 tisíc objednávek, v současnosti jich je ještě o 50 tisíc víc. V začátku výroby chce automobilka vyrobit pět tisíc vozů týdně, během následujícího roku má vzrůst na dvojnásobek. V roce 2018 chce automobilka vyrobit celkem až půl milionu vozů, což je proti 84 tisícům vozům v minulém roce značný nárůst. I přes ztráty je však hodnota společnosti 41 miliard dolarů, což je srovnatelné například s Nissanem nebo dokonce automobilkou Ford.

