Těžaři ropy u britských břehů zvyšují už třetím rokem těžbu. Pomáhá jim růst produktivity po brexitu

Po těžké krizi v letech 2014 a 2015 chytila britská těžba ropy druhý dech. Produkce ve vodách Severního moře už dva roky roste a tento trend by se měl udržet až do roku 2018, odhaduje těžařská asociace Oil & Gas UK.

Jenže výhled také obsahuje důrazné varování. Investice do průzkumu a nových vrtů pořád klesají. Pokud se přístup firem nezmění, může se už po roce 2020 celý sektor dostat opět do sestupné spirály. Stejný názor mají také analytici Mezinárodní agentury pro energii, kteří pro rok 2022 předvídají pokles těžby pod úroveň loňského roku.

Loni se severomořská těžba ropy přehoupla poprvé od roku 2011 přes milion barelů za den. Letos by produkce podle odhadů Oil & Gas UK měla vzrůst o další čtyři procenta. Proti minimu z roku 2014, kdy na celý sektor tvrdě dopadl propad cen ropy, bude letos celoroční těžba o čtvrtinu vyšší. „Do oblasti Severního moře se vrací důvěra. Nejspíš jsme se odrazili ode dna,“ hodnotí situaci šéf asociace Deirdre Michie. Vyšší těžbu mají na svědomí jednak nově otevřené vrty, jednak vyšší produktivita těžby. Zatímco stávající vrty ještě v roce 2014 ztrácely výkon o 12 procent za rok, loni už to byla jen procenta tři.

Po třech letech miliardových ztrát celý sektor těžby ropy a plynu letos konečně na prodeji vytěžené suroviny vydělá. Volná hotovost by mohla dosáhnout až pěti miliard liber. V roce 2015 stejný objem hotovosti těžaři prodělali dotováním ztrátových vrtů. Kromě stabilizace cen ropy nad 50 dolary za barel těžařům pomohlo také masivní seškrtání provozních nákladů. A loni se pozitivně přidal také propad kurzu libry k dolaru po referendu o vystoupení Británie z EU. Zatímco náklady na vytěžení barelu ropy se v librách za poslední dva roky snížily na 11,30 libry, tedy o 37 procent, v dolarech byl pokles o 48 procent na 15,30 dolaru. Těžaři přitom inkasují své příjmy právě v dolarech.

Díky tlaku na dodavatele a novým technologiím klesají také náklady na další rozvoj nalezišť. Pokles investic do další těžby je však rychlejší než propad nákladů. Loni se investice propadly meziročně o 30 procent na 8,3 miliardy liber. V následujících dvou letech má tato částka dál klesat. Skoro třetina z odhadovaných investic pro rok 2018 má navíc směřovat do projektů, které ještě nikdo neschválil. Už za pár let se bez nových vrtů může nynější trend rychle obrátit.