Tlak Číny povolil. Přesto tuzemským ocelářům hrozí nižší marže

• Čína loni snížila kapacity oceláren o 45 milionů tun. To je zhruba desetina z celkových nadměrných kapacit, které v zemi existují a kvůli nimž se světové ceny ocelářských výrobků drží nízko. Loňský příslib čínské vlády hovořil o snížení kapacit o 100 až 150 milionů tun v příštích třech až pěti letech. V letech 2017 a 2018 by měla zmizet kapacita na výrobu 37 milionů tun oceli. Jenže nové závody, které přijdou na trh, jsou pořád ve výstavbě. • Čínská ocelářská asociace CISA připomíná, že v zemi se dál vyrábí množství oceli nelegálně, nicméně kondice oceláren se výrazně lepší. Po roce 2015, kdy se ceny oceli v Číně propadly na dno a sektor prodělal 65 miliard jüanů (240 miliard korun), se loni přehoupli do zisku 36 miliard jüanů. V zisku tak bylo 87 procent velkých výrobců. • CISA odhaduje, že letos poroste domácí poptávka po oceli. Ceny ocelářských výrobků vzrostly v zemi za poslední rok o 75 procent. U většiny firem by měly bez problémů pokrýt výrobní náklady. Tlak na dumpingový vývoz do světa by proto měl oslabit. Loni Čína vyvezla 108 milionů tun oceli, meziročně o čtyři miliony tun méně.