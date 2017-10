Tlak odborářů zabral. Vítkovice Heavy Machinery poslaly zaměstnancům doplatek mezd | E15.cz

Odbory ve firmě ale hlavně kvůli nedodržení výplatního termínu v pondělí vyhlásily stávkovou pohotovost a budou ji držet nejméně do termínu příští výplaty. Sdělila to mluvčí firmy Eva Kijonková.

"Na vztazích s odbory nám záleží, dělali jsme tedy všechno pro to, abychom neplatili až zítra (ve čtvrtek), ale už dnes. Celá situace se stávkovou pohotovostí nás velmi mrzí," uvedl generální ředitel a předseda představenstva mateřských Vítkovic Libor Witassek.

Předseda Základní organizace OS KOVO Vítkovice Těžká technika Martin Sýkora ve středu potvrdil, že stávková pohotovost potrvá minimálně do příštího výplatního termínu, kterým bude 15. listopad. "Tato výplata šla po termínu, my musíme čekat, co bude příští měsíc," řekl Sýkora.

Firma podle odborářů posunutí výplat vždy řádně projednávala, lidem už ale došla trpělivost. Dalšími důvody pro vyhlášení stávkové pohotovosti byly nevyplacení příspěvků na kulturu a dětské rekreace nebo nevyjasněná situace ve financování výroby.

Kijonková řekla, že firma upravovala termín mezd mimo jiné kvůli snižování zadluženosti. "Strojírenská skupina Vítkovice nadále drží a plní restrukturalizační plán z října 2016, po roce realizace plánu došlo ke snížení angažovanosti bank (úvěry a bankovní záruky) o více než 2,7 miliardy korun.

Na tomto snížení se významnou měrou podílely Vítkovice Heavy Machinery, které tak musely mimo jiné upravovat termín výplaty mezd," uvedla mluvčí. Dalších firem z vítkovického holdingu se problém se zpožděním výplaty mezd netýká.

Ve skupině Vítkovice Machinery Group ostravského podnikatele Jana Světlíka je přes 20 firem, které mají dohromady asi 3000 zaměstnanců. Loni se několik firem ze skupiny dostalo do finančních potíží. Vítkovice Power Engineering letos skončily v konkurzu, Vítkovice Gearworks a Vítkovice Revmont mají povolenou reorganizaci a reorganizace Vítkovic Envi už úspěšně skončila.

Vítkovice Heavy Machinery jsou producentem špičkových ocelí a výrobků z nich, včetně produktů pro energetiku. Mají zhruba 1100 zaměstnanců, z toho asi 800 v dělnických profesích. Generálním ředitelem VHM se letos v únoru stal Martin Bednarz (předtím byl generálním ředitelem kopřivnické automobilky Tatra Trucks), který poté obměnil celý management.