Toyota se podělí o své motory s konkurencí, chce urychlit přechod k hybridním vozům

Rozhodnutí Toyoty je tak vyústěním proudu, který celý automobilový průmysl zasahuje v posledních letech. Jelikož se jednotlivé pohonné jednotky příliš neliší v jednotlivých technických řešeních, blíží se doba, kdy bude možné použití agregátů unifikovat. Výrobci se nyní soustředí spíše na řešení spojená s elektrotechnickou a softwarovou výbavou vozů, jako jsou například technologie vypínání válců nebo start-stop systémy.

Díky tomu by si konkurenční automobilky mohly dovolit odebírat základní konstrukční řešení od ostatních firem bez toho, aby musely výrazně měnit firemní politiku nebo investovat další finance do implementace nového motoru.

Tato myšlenka od Toyoty přichází ve chvíli, kdy značka přehodnocuje svůj postoj k dodavatelům dílů. Mnoho výrobců systémů pro japonskou automobilku bylo exkluzivními zákazníky značky, to znamená, že již vyvinutou technologii bylo těžké využít nejen u aut jiné automobilky, ale také v jiném modelu Toyotu. „Doposud jsme nemohli prodávat naše měniče napětí pro hybridní automobily jiným výrobcům. Jednoduše proto, že do motoru nepasoval, případně vůz pracoval s jiným napětím,“ uvedl pro ANE Yoshifumi Kado, generální ředitel společnosti Denso, jednoho z hlavních dodavatelů Toyoty.

Nově by tak spolupráce mezi dodavateli a výrobci měla být intenzivnější již od začátku. To by znamenalo, že bude automobilka schopná vyrobit komplexní platformu pohonného ústrojí, kterou bude možné prodávat jako celek.

Z výsledků takového programu by pak mohli těžit jak výrobci součástí, tak samotná automobilka. Producenti komponentů by díky tomu získali větší základnu zákazníků po celém světě, čímž by mohli lépe bojovat proti konkurenci. Pro samotnou Toyotu by sdílení svého know-how znamenalo snížení velkých nákladů na vývoj podobných technologií, do kterých japonská značka investuje značné prostředky. Jak uvedla automobilka, náklady oddělení r &d (výzkum a vývoj) Toyoty se za posledních 6 let zvýšily o 73 procent.

Podle Takešiho Mijaa z konzultační společnosti Carnorama by byla tato politika Toyoty vítěznou situací pro celý průmysl. A také pro zákazníky, kteří by ze silnějšího konkurenčního prostředí těžili díky nižším cenám automobilů.