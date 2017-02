TPCA v Kolíně loni vyrobila přes 220 tisíc aut, nejvíce od roku 2011

Podle Hovorky připadly dvě pětiny výroby na model Toyota Aygo, po 30 procentech se podílely na loňské výrobě modely Peugeot 108 a Citroën C1. Do Velké Británie vyvezla automobilka 29 procent aut, do Francie 17,4 procenta a do Itálie 13,2 procenta. Necelá desetina vyrobených aut pak zamířila do Německa a 8,1 procenta do Nizozemska.

TPCA Toyota Peugeot Citroën je společným podnikem Toyota Motor Corporation a PSA Groupe. Ve společnosti pracuje zhruba 2800 lidí a firma představuje jednoho z největších exportérů v České republice. Automobilka vyrábí malé vozy značky Peugeot, Citroën a Toyota. Kapacita závodu je 330 tisíc vozů ročně, což je strop, kterého závod dosáhl v roce 2009. V Kolíně působí od roku 2005.