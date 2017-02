Trolejbusy z nové haly. Škoda Electric investuje do areálu sto milionů

Škoda Electric se 760 zaměstnanci ročně utrží mezi pěti až šesti miliardami korun. Předloni podnik prodal víc než 250 trolejbusů. Dále vyrábí pohony pro různá elektrická vozidla a trakční motory, bateriové elektrobusy a umí také hybridní a vodíkové autobusy.

"Zákazníkům po celém světě dodáváme velmi sofistikované výrobky a chceme, aby tomu odpovídalo i prostředí, kde působíme," uvedl Šilhánek.

Nejviditelnější změnou při revitalizaci bude odstranění zdi oddělující areál od sousední Průmyslové ulice. Hradbu nahradí plot. "Navíc vybudujeme nový moderní vjezd a parkoviště se 70 místy pro zaměstnance i návštěvníky firmy, to vše zhruba na úrovni křižovatky s Nebílovskou ulicí," řekl vedoucí správy majetku Václav Beneš.

Okolí oživí sadové úpravy, tedy nové stromy, travnaté a květinové plochy. "Nový vjezd se samoobslužným systémem nahradí současnou vrátnici, která už nevyhovuje současnému provozu v areálu," uvedl Beneš. Přestavba se dotkne i hlavní budovy firmy u Průmyslové ulice, kde vznikne nová recepce. Promění se i okolní plocha s nevyužívanými objekty. Bývalá lisovna a svařovna bude po rekonstrukci sloužit jako moderní sklad, místo bývalého střediska zásobování vzniknou další desítky nových parkovacích míst a manipulační plochy pro výrobky. Modernizací projdou některé kancelářské prostory a dílna elektromontáže.

Revitalizace areálu je rozdělena do několika stavebních etap. "Práce odstartovaly na začátku ledna a souvisí právě s výstavbou nového velkokapacitního vjezdu do našeho areálu," řekl Beneš. První návštěvníci by ho mohli využít letos v červnu.