Trump ušetří na Air Force One. Koupí stroje určené pro zkrachovalou ruskou aerolinku | E15.cz

Úřad amerického prezidenta oddaloval nákup dvojice nových letadel pro nejmocnějšího muže světa několik let. Prostoje způsobily, že americký prezident Donald Trump nyní létá v 30 let starém stroji, který z výroby převzal v roce 1990 George Bush starší. Nyní by však na nástupci mohly Spojené státy ušetřit. Boeing Bílému domu nabídl stroje, které si nestihla převzít již neexistující ruská aerolinka Transaero. Od té doby dvojice letadel čeká na nového zájemce.

Čekání na letišti v americké poušti Mojave se tak podle serveru Defense One letadlům zkrátí. Právě poslední generaci jumbo jetu vybralo americké letectvo jako nový prezidentský speciál a v současnosti s výrobcem finalizuje konkrétní podobu smlouvy o nákupu.

Ta však byla terčem kritiky amerického prezidenta Donalda Trumpa, který nedlouho po nástupu do úřadu poukazoval na vysokou cenu. „Náklady dosahují více než čtyři miliard dolarů. Zrušte objednávku,“ uvedl Trump na svém Twitteru. Ačkoliv americký prezident v příspěvku zmiňoval cenu kompletního programu, tedy i s náklady na údržbu, Američané by nyní na strojích měli ušetřit.

V ceníku Boeing uvádí částku za jedno letadlo 387 milionů dolarů (8,5 miliardy korun), cena však klesá už při objednávkách více strojů. Ačkoliv americké letectvo konkrétní čísla nezveřejní, experti jsou si jistí, že cena za dvojici letadel, která naposledy letěla v únoru, bude značně nižší. Také proto, že je letectvo ve výhodné vyjednávací pozici. Boeing na zakonzervovaná letadla neregistruje jiné zájemce.

Aerolinka Transaero, která si stroje nepřevzala, byla ve své době druhým největším přepravcem v Rusku. V roce 2015 společnost kvůli finančním potížím musela vyhlásit bankrot, ještě před tím si však stihla u Boeingu objednat čtveřici letadel 747-8I. Stroje s kapacitou až 605 pasažérů jsou nejnovější generací legendárního „jumbo jetu,“ dva z objednaných dokonce stačil Boeing vyrobit.

I pokud by smlouvání o ceně dopadlo úspěšně, není jisté, že by se Donald Trump novým jumbem proletěl. Oba stroje totiž čeká série úprav, která z běžného Boeingu 747 udělá létající pevnost. Air Force One tak například disponuje ochranou proti vzdušným cílům nebo možností tankování za letu. Stroje se tak do služby dostanou nejdříve za čtyři roky.

Předání nového Air Force One by však mohlo být symbolické také pro samotný Boeing. Zatím vše nasvědčuje, že právě tyto dva stroje jsou posledními „sedmčtyřisedmičkami“ ve verzi pro pasažéry. Zákazníci před jumbem raději preferují model 777, který má díky dvěma motorům nižší náklady na palivo i údržbu.

Nákladní verze Boeingu 747-8 však pravděpodobně dál zůstane ve výrobě. Přepravci si jí cení především díky odklápěcí přední části letadla, která usnadňuje nakládku.