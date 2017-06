Trump vyzdvihne dominanci USA v energetice, země se brzy stane čistým vývozcem surovin | E15.cz

Energetikou na sebe Trump strhl pozornost už dříve, když se loni ve svém prvním předvolebním programovém projevu zaměřil na plány rozvoje domácí produkce energetických zdrojů. V prvních měsících ve funkci pak nastartoval odklon od opatření svého předchůdce Baracka Obamy, která v zájmu globálního klimatu znevýhodňovala produkci a spotřebu fosilních paliv.

Ve čtvrtečním projevu na ministerstvu energetiky se má Trump podle zdrojů z Bílého domu zaměřit výlučně na energetický export. Poukáže na to, jak vývoz zemního plynu, ropy a uhlí přispívá k posílení vlivu Spojených států ve světě, jak pomáhá utužovat mezinárodní spojenectví a stabilizovat globální trhy.

Zaměření na vývoz zapadá do Trumpových ekonomických priorit, jimiž je snížení obchodního schodku, renesance zpracovatelského průmyslu a modernizace infrastruktury, uvedl analytik společnosti FBR & Co Benjamin Salisbury. Podle něj zřejmě Trumpova vláda sází na synergii mezi rostoucí těžbou surovin a zpracovatelským sektorem, což by se mělo projevit v podobě levné energie pro továrny, které vyrábějí zařízení používaná těžařským odvětvím.

Od konce roku 2015, kdy Spojené státy zrušily dlouhodobý zákaz vývozu ropy, exportovaly přes 157 milionů barelů této suroviny jinam než do Kanady, kam se mohla vyvážet i předtím. V těžbě ropy směřují Spojené státy k dosažení hranice deseti milionů barelů denně, což bude překonání historického rekordu z roku 1970.

Začal i vývoz zkapalněného zemního plynu a vláda jej povolila do zemí, s nimiž USA nemají dohodu o volném obchodu. Společnost Cheniere Energy už z prvního LNG terminálu v Louisianě vyslala do světa více než 100 nákladů. Trump by ale měl také mluvit o exportních možnostech amerických technologií obnovitelných zdrojů i nové generaci pokročilých modulárních jaderných reaktorů.

Trumpova vláda již také začala s odbouráváním bariéry regulací, které omezovaly rozvoj energetiky nebo mu bránily, zejména v sektoru uhlí. To by mělo znít příjemně horníkům a dalším zaměstnanců uhelného průmyslu v Pensylvánii, Západní Virginii a dalších státech, kde je řada pracovních míst svázána s těžbou uhlí.

Trumpův výběr výrazu "energetická dominance" je významný posun. V minulých letech se mezi americkými politiky a přestaviteli odvětví uchytilo heslo "energetická nezávislost". To odráželo nově nabytou hojnost v situaci nečekaně prudkého růstu těžby ropy a plynu, odstartovaného "břidlicovou revolucí", tedy rozvojem těžby z břidlicových hornin.

Slovo "dominance" podle Bloombergu připomíná, jak daleko USA urazily od chvíle, kdy prezident James Carter v únoru 1977 vyzval k šetření energií, protože energie bude prý už trvale nedostatek. Od té doby byla základem americké energetické politiky představa, že ropa a plyn jsou nedostatkové zdroje.

"Trump přesměrovává náš národní slovník na 'dominanci'," řekl Kevin Book ze společnosti ClearView Energy Partners LLC. "Po nezávislosti touží vězni; soupeři usilují o dominanci," dodal analytik.