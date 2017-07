Tržby textilky Nová Mosilana po období stagnace rostly, společnost investuje do výroby | E15.cz

Tržby brněnské textilky Nová Mosilana po předloňské stagnaci loni rostly o sedm procent na více než 3,5 miliardy korun. Zisk se snížil o pět procent na 93 milionů, z toho 88 milionů podnik vyplatil na dividendách. Loni investoval také do obnovy zařízení nejvíce za poslední roky, a to 170 milionů.

Společnost vyrábí vlněné příze a tkaniny pro pánské obleky a dámské kostýmy a řadí se mezi největší české výrobce v textilním průmyslu. V předchozích letech snižovala závislost obchodu na sesterských firmách z italské skupiny Marzotto, loni se podíl prodeje těmto firmám ustálil mírně pod 90 procenty.

"Hospodářské výsledky pozitivně ovlivnil pokles ceny elektřiny a plynu, naopak se zvýšily náklady na nakupované služby, což souvisí s větším objemem výroby, a tedy větší dopravou," uvedl ve zprávě předseda představenstva Pavel Zezula.

Náklady se zvyšovaly také kvůli rostoucím mzdám, loni o 5,2 procenta. "Vývoj osobních nákladů odrážel složitou situaci na trhu práce," uvedl Zezula. Loni v listopadu firma nabízela na volné pozice přes Úřad práce mzdy mezi 13.000 a 20.000 korunami, aktuálně je dolní hranice 14.000, horní se nezměnila. Zaměstnanců měla firma loni 913, což je 13 více než o rok dříve.

Loňské investice směřovaly především do modernizace výrobních zařízení a do informačních technologií. Do budoucna se chce firma i vzhledem k problémům na trhu práce soustředit na větší automatizaci. I nadále však spolupracuje se střední školou v Charbulově ulici a snaží se připravovat si nové zaměstnance již v mladém věku. "Po několikaletém úsilí se podařilo ve spolupráci se školou otevřít obor Výrobce textilií," uvedl Zezula.

Společnost patří italskému koncernu Marzotto od roku 1994, v roce 2001 získala skupina v brněnském podniku stoprocentní podíl. Z původní zkrachovalé Mosilany, která skončila v první polovině 90. let, převzal koncern textilní podnikání a obchodní značku. Výrobu firma koncentrovala do závodu v Brně-Černovicích.