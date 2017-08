Tykačův uhelný byznys se zadrhává, jeho firmy skončily ve ztrátě | E15.cz

Uhelná společnost Severní energetická, která patří podnikateli Pavlu Tykačovi, se loni propadla do více než půlmiliardové ztráty. O rok dříve přitom firma vydělal skoro 1,3 miliardy korun. Loňský rok byl ztrátový i pro další Tykačovu těžební společnost, Vršanskou uhelnou, která prodělala přes čtvrt miliardy.

Severní energetická loni vytěžila 3,2 milionu tun hnědého uhlí, meziročně o zhruba 400 tisíc tun méně. Firma loni vykázala čistý zisk 430 milionů korun, ale po započtení výsledků dceřiných podniků skončilo její hospodaření ztrátou 504 milionů korun. Se ztrátou podle serveru Euro.cz zápasila hlavně společnost Sev.en EC, která provozuje uhelnou elektrárnu ve Chvaleticích. Elektrárna za rok 2016 vykázala ztrátu 748 milionů korun, mimo jiné kvůli probíhající modernizaci provozu.

V červených číslech uzavřela loňské hospodaření také další Tykačova těžební firma, Vršanská uhelná. Na provozní úrovni byla mírně zisková, do ztráty 253 milionů korun ji stáhly finanční náklady a vysoká daňová povinnost, uvedlo Euro.cz. Navzdory ztrátě vyplatila Vršanská uhelná v závěru loňského roku svému vlastníkovi dividendu 1,8 miliardy korun, a to z nahromaděných zisků minulých let, informoval server.

Společnosti Severní energetická a Vršanská uhelná patří do skupiny Czech Coal finančníka Pavla Tykače. Kromě těžby a prodeje hnědého uhlí se firmy zabývají také produkcí elektřiny a tepla.

