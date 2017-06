Unipetrol čeká další divoká valná hromada s bojem o dividendu | E15.cz

Souboj o vyšší dividendu se odehraje znovu zase po roce. Tentokrát představenstvo firmy navrhuje zvednout dividendu na 8,30 koruny na akcii. Paulinino a Entris ovšem argumentují, že firma má dostatek hotovosti a je bez dluhů. Při zadlužení na standardní úroveň by mohla vyplatit podle Paulinina 18,50 koruny na akcii. Entris je skromnější a požaduje 13,50 koruny na akcii.

Představenstvo Unipetrolu oba návrhy odmítlo. „Představenstvo společnosti se zaměřuje na dlouhodobý a stabilní růst hodnoty pro akcionáře, aby tak zajistilo systematické vyplácení dividendy a zvyšování dividendového výnosu na akcii. Navržená výše dividendy, která je oproti minulému roku o 50 procent vyšší, je vyvážená a umožňuje společnosti zachovat si schopnost financování řady probíhajících projektů zaměřených na rozvoj podnikání,“ uvádí vedení firmy.

Unipetrol letos představil strategii a výhled na roky 2017 a 2018. Na toto období plánuje firma dosáhnout provozního zisku EBITDA necelých 20 miliard korun. Entris ovšem namítá, že tato čísla vycházejí z chybných údajů a reálnou výši zisku a volné hotovosti zkresluje. Při aktuálním vývoji petrochemických a rafinérských marží by se mohl Unipetrol podle některých odhadů k 20 miliardám korun zisku přiblížit už letos.

Oba menšinoví akcionáři také kritizují loňský nákup neratovické Spolany. V ní na podzim skončí provoz amalgámové elektrolýzy, která je klíčová pro výrobu PVC. Náhradní řešení jak pokračovat s výrobou Unipetrol hodlá nasadit na konci roku. Konkrétní opatření a nutné investice do ztrátového a podinvestovaného závodu zatím firma neoznámila.

Polský sever Puls Biznesu tento týden přinesl zprávu, že PKN Orlen by nakonec s oběma menšinovými akcionáři mohl začít jednat o odkupu jejich akcií. Tuto variantu vyřešení sporu naznačoval na podzim i zástupce Entris Michal Šnobr. Pavel Muchna, který zastupuje Paulinino, uvedl, že akcionáři jsou ochotni o prodeji jednat, když dostanou adekvátní cenovou nabídku.

Ocenění akcií firmy ovšem bude komplikované. Na burze se nyní prodává za 283 korun. „Firma typu Unipetrolu s obtížně predikovatelným oborem činnosti se oceňuje těžko. Ale zvolený znalec by nějakou cenu dokázal najít,“ říká Tomáš Menčík z investiční společnosti Cyrrus. Michal Šnobr ovšem na Twitteru naznačil, že velkou neznámou je například budoucí kapitálová struktura firmy. Pokud by se zadlužila, najednou by měla volnou hotovost až 200 korun na akcii, která by se do ocenění také promítala.

Jednání mají podle polského serveru začít po konání valné hromady. Ve hře by podle některých náznaků mohlo být i stažení Unipetrolu z pražské burzy. PKN Orlen by koupí akcií získal podíl přes 83 procent. Kdyby se dostal až na hranici 90 procent, mohl by vytěsnit drobné akcionáře a firmu stoprocentně ovládnout.