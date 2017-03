V autoprůmyslu bude nejdůležitější změna tradičního pohonu vozu, říká Martin Peleška

Jaká vymoženost představuje v současném auto-průmyslu technologický vrchol?

Způsob, jakým budou auta poháněna. Když se podíváme na motory, tak fungují prakticky stejně od začátku auto-průmyslu. Vrcholem bude změna ve formě pohonu vozu. Ostatní technologie se budou také dále vyvíjet, ale nejdůležitější bude pohon.

Mohl by se v současné době prosadit na trhu nový model vozu bez čipů, senzorů a dalších technologií?

Do takové úrovně ne, ale trh se diverzifikuje a existuje řada zákazníků, kteří by to uvítali. Ovšem auta se komplikují zejména kvůli aktivní a pasivní bezpečnosti, a to je nezbytné. Dalšími technologickými vymoženostmi, které zákazníci vyžadují, jsou infotainment, tzn. propojení s mobilem, navigace a informace o vozu. Další nezbytností je kontrola emisí, které jsou měřeny elektronicky a v poslední řadě se jedná o oblast konektivity. Tedy o propojení vozu se sdělovací technikou. V současné době návrat k autům bez elektroniky situace vylučuje.

Elektromobily se stávají postupně realitou, co další alternativní pohony?

Elektromobily jsou rozhodně budoucností. Technicky je motor jednodušší než konvenční spalovací. Hlavní otázkou je, jak je elektromotor napájen a kde se energie uchovává. Máme několik možností. Jednou z nich jsou hybridní auta, kde se kombinuje spalovací motor s elektromotorem. Druhým stupněm je plugin s vyšší kapacitu baterií, kde se kombinuje technologie hybridu s možností dobíjení ze sítě. Tyto vozy mají vyšší kapacitu baterií a jsou schopny dojet na elektřinu větší vzdálenost. Zhruba 50 km. Posledním stupněm jsou čisté elektromobily, závislé pouze na elektřině. V budoucnosti bude rozhodující, jak a kde energii uchovávat. Ve vývoji baterií se však svět zatím příliš neposunul. Nejnovějším stupněm bude, že si auto vyrobí energii samo. V Toyotě již máme řešení a tím je použití vodíkových spalovacích článků. Do vozu se natankuje vodík a pomocí elektrolýzy vznikne energie, která pohání motor, a z výfuku přitom odkapává pouze čistá pitná voda. Z pohledu Toyty je toto budoucnost, protože představuje udržitelný způsob uchování energie pro elektromobil

Americké automobilky investují do technologických start-upů, dělá něco podobného i Toyota?

Toyota si všechno vyvíjí sama. Dlouhodobě vynakládá v mnoha oblastech automobilového průmyslu obrovské investice do oblasti výzkumu a vývoje.

Dokážete si představit, že silnice jednou ovládnou auta bez řidičů?

Dokáži, současný vývoj a výzkum v této oblasti potvrzuje, že budou fungovat autonomní auta bez řidiče a v podstatě i bez majitele. V mnohem širším měřítku bude docházet ke sdílení vozů. Důležité je, že to není jen otázka vývoje aut, ale i vývoje kvalitní infrastruktury. Tyto vozy budou ze začátku použitelné pouze ve vybraných oblastech.

Po nedávném boomu malých aut se do módy vracejí větší stroje, jak se bude trh dál vyvíjet?

Nabídka je odrazem poptávky ze strany zákazníků. Tedy konkrétními potřebami jednotlivého klienta. To, že na jedné straně vzrostl trh s malými vozy, neznamená, že zmizela skupina lidí, kteří potřebují větší auta.

Jaké můžeme v Ženevě očekávat největší trháky a čím překvapí vaše automobilka?

Hlavním, co budeme předvádět, je nový Yaris, který přichází po výrazné investici do inovace v oblasti designu a technického vybavení. Přináší úplně nový benzinový motor 1,5 litru, který i přes vyšší výkon šetří palivo o deset procent oproti původnímu 1,33, který v nabídce již nebude. Nová Toyta Yaris bude k dispozici s motory 1,0, 1,5 a hybrid.