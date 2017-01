V Dukovanech klesne výroba elektřiny na polovinu, začíná téměř dvouměsíční odstávka

Dodávek elektřiny pro spotřebitele se podle firmy ČEZ odstávky v Dukovanech nedotknou. "I přes mrazivé dny máme nadále dostatek zdrojů k pokrytí spotřeby v Česku a jsme stále schopni vypomáhat i zahraničí," uvedl mluvčí společnosti Ladislav Kříž. V provozu je podle něj většina bloků elektráren ČEZ, kromě několika málo, na nichž se dělají nutné opravy.



U centrální čerpací stanice prvního dvojbloku budou technici modernizovat řídicí a kontrolní systém. Bez souběhu odstávek obou bloků by práce nemohli uskutečnit. Jsou nezbytné k tomu, aby firma ČEZ mohla obdržet povolení pro další dlouhodobý provoz druhého bloku, uvedl mluvčí elektrárny. Pro první blok už Státní úřad pro jadernou bezpečnost povolení vydal loni v březnu a u zbylých tří bloků by ho měla společnost ČEZ získat tento rok.

Letos budou dva ze čtyř bloků Dukovan podle plánu zastaveny ještě jednou, a to v letních měsících. Půjde o bloky tři a čtyři, důvodem bude opět modernizace jejich centrální čerpací stanice. Také v tomto případě souběh odstávek potrvá asi 50 dní.

Právě odstavovaný první blok Dukovan by měl začít znovu dodávat elektřinu do sítě v květnu. Energetici mezitím v jeho reaktoru vymění za čerstvé pětinu paliva. Kromě stovek standardních činností v tomto bloku uskuteční 45 významných technických akcí. "Bude provedena kontrola tlakové nádoby reaktoru, teplosměnných ploch parogenerátorů nebo výměny potrubních tras superhavarijních napájecích čerpadel," uvedl Bezděk.



Dukovanský blok číslo dvě stojí od loňského 16. září, zprovozněn bude v polovině března.



Odstávky dukovanských bloků jsou od předloňska delší kvůli kontrolám svarů a dokončování velkých investic směřujících k zajištění provozu elektrárny na dalších 20 let. Letošek by měl být posledním takovým mimořádným rokem. Výroba elektřiny proto zůstane na loňské nižší úrovni, s jejím růstem počítá ČEZ od příštího roku.



Dukovany s celkovým instalovaným výkonem 2040 megawattů pokrývají pětinu spotřeby elektřiny v ČR. Minulý rok dodala elektrárna do sítě 11,954 terawatthodiny (TWh) elektřiny.