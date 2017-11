V Dukovanech skončila odstávka třetího bloku. Všechny už jsou v provozu | E15.cz

Energetici spustili v reaktoru štěpnou reakci ve středu večer. "Plného výkonu by měl třetí dukovanský blok dosáhnout v pondělí," uvedl v sobotu mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.

Odstávka třetího bloku byla poslední letošní plánovanou odstávkou v Dukovanech. Začala před čtyřmi měsíci a měla skončit 29. října. Při zkouškách před spuštěním ale technici zjistili závadu na jedné armatuře sekundárního obvodu a obnovu provozu museli odložit.

V prvních týdnech byl mimo provoz spolu s třetím blokem zároveň i čtvrtý dukovanský blok. Souběh odstávek bloků technici potřebovali, aby mohli uskutečnit modernizaci systému kontroly a řízení jejich společné centrální čerpací stanice.

U obou bloků firma ČEZ žádá Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) o nové povolení k jejich provozu, protože nynější desetileté licence skončí s letošním rokem. Pro dukovanské bloky jedna a dvě už ČEZ od SÚJB nové povolení k provozu získal.

Podle ředitele Jaderné elektrárny Dukovany Miloše Štěpanovského ukončením poslední letošní odstávky skončilo náročné období několikaměsíčních odstávek, spojených především s přípravami elektrárny na další dlouhodobý provoz.

Zaměstnance teď čeká přechod do standardního výrobního režimu. Část z nich se ale zapojí do přípravy další odstávky tentokrát v jižních Čechách. "Připojení dukovanské trojky je z pohledu provozu důležité. Dává nám možnost soustředit naši pozornost a síly na přípravu hodně náročné odstávky prvního bloku v Temelíně, která by měla začít v první polovině prosince," doplnil ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

Jednou z technicky i časově nejnáročnějších zkoušek během poslední odstávky byl test těsnosti a pevnosti hermetického boxu. Odborníci zkontrolovali i stav tlakové nádoby reaktoru. Technici zároveň zvládli i 69 významných modernizačních akcí. Vyměnili mimo jiné části potrubních tras havarijního napájení, zmodernizovali systémy vzduchotechniky a výměny paliva.

Dukovanský blok číslo jedna byl uveden do provozu v roce 1985 a poslední čtvrtý blok Dukovan v červenci 1987. Dukovany s celkovým instalovaným výkonem 2040 megawattů pokrývají pětinu celkové spotřeby elektrické energie v ČR. Od počátku provozu v roce 1985 vyrobila zhruba 415 TWh elektrické energie.