Vědci z Visegrádu se zapojí do práce na vznikajícím jaderném centru v Rusku | E15.cz

Vědecké instituty a společnosti ze zemí Visegrádské čtyřky se zapojí do práce mezinárodního výzkumného centra. Vznikne v Rusku na bázi právě budovaného mnohoúčelového výzkumného jaderného reaktoru na rychlé neutrony MBIR. Ty zatím nenašly konkrétní komerční uplatnění, počítá se s nimi ale jako s reaktory takzvané čtvrté generace.

Dokument o vzájemné spolupráci podepsali minulý týden na odborné konferenci v Jekatěrinburgu představitelé Ruské státní korporace Rosatom a V4G4 Center of Excellence, které sdružuje čtyři ústavy jaderného výzkumu a inženýrské společnosti ze zemí Visegrádu.

Podpisy připojili náměstek generálního ředitele Rosatom Vjačeslav Peršukov a předseda koordinačního výboru V4G4 Center of Excellence Janos Gado.

Reaktor se má dostat do provozu po roce 2020, výzkumné práce se plánují na 50 let.

Čeští vývojáři se začali chystat na účast v projektu už před dvěma lety, kdy založili přípravný výbor. Cílem bylo usnadnit jejich zapojení do právě podepsaného záměru projektu víceúčelového rychlého výzkumného reaktoru MBIR, který buduje Rosatom ve městě Dimitrovgrad.

V tuzemsku existují dva výzkumné reaktory v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži a jeden školní reaktor VR-1 na ČVUT v Praze.