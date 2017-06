Velké české firmy mohou čerpat výrazně větší dotace na energetické úspory | E15.cz

Velké české firmy by už od podzimu měly dosáhnout na výrazně více evropských peněz určených na energetické úspory. Až dosud si z celkového balíku 20 miliard korun v operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyčleněných na efektivní nakládání s energiemi mohly velké podniky ukrojit jen 20 procent. Ministerstvo průmyslu a obchodu dojednalo s Evropskou komisí, že se tento podíl zvedne na 60 procent.

„Navýšení limitu by komise měla formálně schválit v září. Bude se pak vztahovat už na nynější výzvu pro podávání žádostí o dotaci,“ říká Milan Kyselák z odboru implementace strukturálních fondů na MPO. V aktuální výzvě, která končí příští rok v březnu, je na úspory energií k dispozici 11 miliard korun.

Pro velké firmy, jejichž projekty dokážou v průměru ušetřit zhruba třikrát více energie než opatření menších podniků, je změna vítanou vzpruhou. „Omezení pro velké podniky byla velká překážka v čerpání peněz. Příprava velkých projektů trvá dlouho a firmy se do ní nechtěly pouštět, když neměly jistotu, že pro ně v programu ještě budou k dispozici peníze,“ říká Bohuslav Čížek ze Svazu průmyslu a dopravy.

Průzkum svazu mezi členskými firmami ukázal, že velké podniky žádosti teprve připravují a chystají se je podávat až na podzim. Navýšení limitu by mohlo přimět více firem, aby začaly chystat energeticky úsporná opatření.

Přímé dotace na investice do úsporných opatření ale nebudou Česku stačit, aby splnilo cíle pro úspory energie do roku 2020, varuje Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor na MPO. V příštích letech by proto měl vzniknout fond energetických úspor, z nichž by se financovaly například zvýhodněné úvěry na úsporná opatření.

Už letos v létě vyhlásí MPO spolu s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou program bezúročných půjček na energetické úspory. Celkem na půjčky z OP PIK ministerstvo vyčlenilo dvě miliardy korun. Podniky mohou úvěr dostat i na opatření, která by v soutěži o dotace neměla šanci.

Mohou přinést jen třetinovou úsporu energie, navíc firma dodavatele nemusí vybírat podle pravidel veřejných zakázek. „Výhodou je také rychlé vyřízení úvěru. Během pár týdnů firma ví, jestli s penězi může počítat. Půjčku dostane až na deset let s dvouletým odkladem splátek,“ dodává Ivo Škrabal, člen představenstva ČMZRB.