VIDEO: Ikonická Vespa je nyní také robot

Vespa nejsou jen legendární italské skútry. Jsou to teď také roboty. Italský výrobce motocyklů Piaggio skrze svou Boston Fast Forward R&D lab tento týden představil robota se jménem Gita, který vypadá trochu jako oldschoolová sidekára, ale je určen k tomu, aby chodil za člověkem a nosil mu sám věci.

Kulatý stroj se dvěma koly je 66 centimentrů vysoký, uveze náklad osmnáct kilo a umí je rychlostí jako bicykl, až 35 kilometrů za hodinu. Výrobce má za to, že by se Gita mohla stát perfektním společníkem na cesty. „Vyrábíme věci, které doplní a rozšíří lidskou kapacitu, místo aby ji nahrazovaly,“ uvedl Jeffrey Schnapp, šéf Piaggio Fast Forward.

Do robota může majitel naskládat třeba nákup nebo prádlo a on jej bude bezpečně následovat. Gita je vybavena kamerami, používá technologii Simultaneous Localization and Mapping (SLAM), která vytváří 3D cloudovou mapu podle toho, jak lidský uživatel chodí nebo jede. Také pozná, kdo je její majitel.

"Gita uvolní majiteli ruce tak, aby se mohl soustředit na ostatní každodenní záležitosti, aniž by ho zdržovalo zavadlo," líčí Schnapp. Majitel může dokonce Gitu vyslat na pochůzku samotnou, když sám nemá čas. Systém totiž umožňuje naplánovat trasu tak, aby robot věděl, kde se má zastavit a také „viděl“ například překážky na cestě. Po tříhodinovém nabití je Gita schopná být v provozu osm hodin v rychlosti běžné chůze. A umí i sám zaparkovat.

Gita bude oficiálně představena 2. února v Bostonu, cenu zatím výrobce nezveřejnil. Dosud probíhají pilotní testy, nicméně firma počítá s uvedením robota do prodeje již v letošním roce.