VIDEO: Podívejte se, jak si mladý student vyrábí nože v domácí dílně. Umí i nůž nepálských Gurkhů

Na začátku si kreslím různé návrhy, jeden z nich se mi vždy zalíbí. Vystřihnu ho z papíru a nalepím na kus nožířské oceli. Poté vyříznu základní tvar flexou, načež použiji pásovou brusku a pilníky, aby šel nůž pohodlně do ruky. Vyvrtám díry do rukojeti kvůli odlehčení, pak udělám výbrus. Nůž pak jde do kalírny, kde se zlepší mechanické vlastnosti oceli. Když se vrátí, tak ho očistím, nabrousím a udělám rukojeť. Pak vyrobím už jen pouzdro. Výroba jednoho nože mi trvá zhruba tři dny. Nejvíc času zabere výbrus a výroba pouzdra – kožená šiji ručně, to zabere opravdu hodně času