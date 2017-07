Vitásková: V českém energetickém mixu má mít základní místo jádro | E15.cz

Základní místo v energetickém mixu Česka by do budoucna měla mít jaderná energetika. Instalované kapacity obnovitelných zdrojů energie jsou v Česku dostatečné a není třeba je dále rozšiřovat, řekla končící předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková.

"Jsem stále přesvědčena, že jaderná energetika je směr, který by měl být v České republice budován," uvedla. Za "nesmyslnou" označila instalovanou kapacitu fotovoltaických elektráren. Současný celkový instalovaný výkon solárních elektráren v České republice zhruba 2000 megawattů (MW) je stejný jako instalovaný výkon největší české jaderné elektrárny v Temelíně.

"Stačí se podívat do Německa, co se odehrálo nesmyslným odstavením jaderných elektráren. Soud nedávno rozhodl, že škoda energetickým společnostem jako E.ON a RWE bude nahrazena. Paní (kancelářka Angela) Merkelová řekla bez ostychu: ano, my to zaplatíme. Jde to ale z peněz daňových poplatníků," uvedl Vitásková. Dodala, že budoucnost nevidí ani v těžbě lithia a rozvoji akumulace v bateriích. "Je to jenom byznys," řekla.

Německý ústavní soud označil v červnu za nezákonnou takzvanou daň z jaderného paliva. Tamní energetické podniky tak mohou požadovat vrácení zhruba 6,3 miliardy eur (166 miliard korun), které v uplynulých letech odvedly státu, spolu s úroky. Pro úplný odchod od jaderné energie se německá vláda rozhodla po havárii v japonské jaderné elektrárně Fukušima v březnu 2011. Dokončen má být do roku 2022.

Podle nejreálnějšího scénáře aktualizované státní energetické koncepce, kterou vláda schválila předloni, má od druhé poloviny 20. let tohoto století jaderná energie předehnat uhlí a tvořit největší část elektřiny vyrobené v České republice. V polovině 21. století mají jaderné zdroje zajišťovat polovinu elektřiny vyrobené v Česku. Rozhodnutí o stavbě nového jaderného zdroje v Česku ale brzdí rozhodnutí o způsobu financování projektu.

Vitáskové končí šestiletý mandát 31. července. Nahradí ji nově zřízená pětičlenná rada ERÚ v čele se současným místopředsedou úřadu Vladimírem Outratou. Loni v únoru poslal Krajský soud v Brně Vitáskovou na 8,5 roku do vězení s ostrahou za to, že dvě solární elektrárny na Chomutovsku získaly v roce 2010 neoprávněnělicenci na provoz. Vitásková vinu popírá a kauzu považuje za vykonstruovanou. Rozsudeknení pravomocný.

Vitásková už na veřejné funkce kandidovat nebude "Lidé mě v politice nechtějí, takto se rozhodli, a já to znovu zkoušet nebudu," řekla Vitásková. Toto rozhodnutí podle ní platí také pro obecní a krajskou politiku. Loni na podzim kandidovala Vitásková za Úsvit - národní koalici do Senátu. Ve volebním obvodu Ostrava-město ale skončila v prvním kole a zvolena nebyla.

